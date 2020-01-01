Pepe AI (PEPEAI) Tokenomikası

Pepe AI (PEPEAI) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Pepe AI (PEPEAI) Məlumatları

What is the project about? The most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Pepe AI to take reign.

What makes your project unique? We are PEPE with Draw PEPE AI running live, every PEPE drawn is watermark with our website for further marketing exposure.

History of your project. Pepe AI is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP locked and contract renounced, $PEPEAI is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPEAI show you the way.

What’s next for your project? More AI tools for Meme communities.

What can your token be used for? To be paid for premium subscription for removal of watermark for AI images drawn by our AI tools.

Rəsmi Veb-sayt:
https://pepe.style
Whitepaper:
https://docs.pepe.style/

Pepe AI (PEPEAI) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Pepe AI (PEPEAI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 0,00
$ 0,00
Ümumi Təchizat:
$ 69,00T
$ 69,00T
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 0,00
$ 0,00
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 71,75K
$ 71,75K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0
$ 0
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0

Pepe AI (PEPEAI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Pepe AI (PEPEAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PEPEAI token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

PEPEAI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq PEPEAI tokenomikasını başa düşdünüzsə, PEPEAI tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

PEPEAI Qiymət Proqnozu

PEPEAI kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? PEPEAI qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.

Spot və Fyuçers bazarlarında 4.000-dən çox ticarət cütü
CEX platformaları arasında ən sürətli token siyahıyaalmaları
Sektorda likvidlik üzrə 1-ci sırada
24/7 Müştəri Xidməti ilə ən aşağı komissiyalar
İstifadəçi vəsaitləri üçün 100% və daha çox token rezervi şəffaflığı
Ultra aşağı giriş tələbləri: Cəmi 1 USDT ilə kriptovalyuta alın
Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.