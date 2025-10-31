Bugünkü canlı Pentagon Pizza Watch qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PPW / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PPW qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Pentagon Pizza Watch qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PPW / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PPW qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Pentagon Pizza Watch Logosu

Pentagon Pizza Watch Qiyməti (PPW)

Siyahıya alınmadı

1 PPW / USD Canlı Qiyməti:

$0,0008262
$0,0008262$0,0008262
-11,10%1D
mexc
USD
Pentagon Pizza Watch (PPW) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:09:56 (UTC+8)

Pentagon Pizza Watch (PPW) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0,00102162
$ 0,00102162$ 0,00102162
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00102162
$ 0,00102162$ 0,00102162

$ 0,00229383
$ 0,00229383$ 0,00229383

$ 0
$ 0$ 0

+1,00%

-11,14%

-10,02%

-10,02%

Pentagon Pizza Watch (PPW) canlı qiyməti --. PPW son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0,00102162 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PPW üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00229383, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PPW son bir saat ərzində +1,00%, 24 saat ərzində -11,14% və son 7 gündə isə -10,02% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Bazar Məlumatları

$ 821,70K
$ 821,70K$ 821,70K

--
----

$ 821,70K
$ 821,70K$ 821,70K

999,99M
999,99M 999,99M

999.989.352,4163438
999.989.352,4163438 999.989.352,4163438

Pentagon Pizza Watch üzrə cari Bazar Dəyəri $ 821,70K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PPW üzrə dövriyyədə olan təklif 999,99M, ümumi təklif isə 999989352.4163438 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 821,70K təşkil edir.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Pentagon Pizza Watch / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000103603106481556.
Son 30 gündə Pentagon Pizza Watch / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Pentagon Pizza Watch / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Pentagon Pizza Watch / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000103603106481556-11,14%
30 Gün$ 0+13,33%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Pentagon Pizza Watch (PPW) Nədir?

The Alt-Data Powerhouse of Prediction Markets – Meet @pizzintwatch $PPW

Location data has long been one of the most powerful yet underappreciated forms of intelligence, shaping decisions in both financial markets and geopolitics. The world’s largest hedge funds—Citadel, Renaissance Technologies, Two Sigma—have relied on location-based indicators to place billion-dollar macro bets, from commodity flows to consumer spending patterns. PPW takes that same logic and applies it to prediction markets, positioning itself as an alt-data powerhouse.

At the core of this project is the Pentagon Pizza Index, a modern revival of a Cold War signal once nicknamed “Pizza Intelligence.” Soviet analysts observed that surges in late-night pizza deliveries to the Pentagon and CIA often correlated with crisis planning and operational surges. Pizza provided a fast, cheap, and scalable solution for feeding large teams working through the night under heightened pressure. In intelligence terms, it was a classic case of traffic analysis: inferring intent from observable patterns rather than from secrets. Over time, the anecdote became legend—“PizzINT”—and resurfaced in media accounts linking pizza spikes to events like the invasions of Grenada and Panama, the Gulf War, and more recently, the 2023–24 Middle East conflict.

@pizzintwatch has formalized this insight into a tradable, data-driven signal. Its first product, the Pentagon Pizza Index, tracks and publishes pizza order fluctuations as a proxy for geopolitical stress. Early traction has been remarkable: Google already ranks “Pizza Index” searches with http://pizzint.watch near the top, ensuring mainstream visibility that extends well beyond crypto. Each new conflict or crisis that drives spikes in the data is likely to generate not just trader attention, but also media coverage, cementing its cultural and analytical relevance.

But Pizza Index is only the beginning. The same methodology can be expanded across a wide spectrum of location-based datasets. Flight radar has long been used to track high-level government and military aircraft, with spikes in reconnaissance activity foreshadowing events such as Russia’s 2022 invasion of Ukraine. Satellite imagery of Walmart and Target parking lots can be repurposed into leading retail indicators. AIS tracking of oil tankers reveals shifts in global energy supply and demand in near real-time. NDVI satellite data provides early insight into agricultural yields and food inflation risk. Each of these signals, when integrated into a unified feed, becomes a powerful input for traders, analysts, and AI agents.

Looking ahead, the potential extends far beyond monitoring. An API and oracle layer could allow developers to plug directly into a low-latency feed of alt-data indicators, with analytics built on top. This positions @pizzintwatch as both a trusted data provider and a source of truth for exotic prediction markets. By curating, cleaning, and standardizing these signals, PPW could sell feeds to analytics platforms, AI agents, hedge funds, and retail traders alike. Vertical expansion into its own analytics engine, trading vaults, or AI trading agents becomes not just possible but natural.

What makes the project especially compelling is its memetic edge. “Pentagon Pizza Watch” is instantly memorable, bridging serious intelligence tradecraft with playful cultural branding. Combined with the official Polymarket Builders badge, this positioning gives PPW credibility both as a rigorous data product and as a viral, community-driven meme.

In short, @pizzintwatch sits at the intersection of prediction markets, RWA oracles, and alt-data infrastructure. It is simultaneously an intelligence experiment, a tradable signal, and a narrative-rich meme. With its cultural resonance, technical potential, and first-mover advantage, $PPW is poised to become a cornerstone in the evolution of on-chain alt-data markets.

Rəsmi Veb-sayt

Pentagon Pizza Watch Qiymət Proqnozu (USD)

PPW Aktivindən Yerli Valyutalara

Pentagon Pizza Watch (PPW) Tokenomikası

Pentagon Pizza Watch (PPW) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PPW tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Pentagon Pizza Watch (PPW) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Pentagon Pizza Watch (PPW) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PPW qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PPW / USD cari qiyməti nədir?
PPW / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Pentagon Pizza Watch üçün bazar dəyəri nədir?
PPW üçün bazar dəyəri $ 821,70K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PPW aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PPW aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,99M USD təşkil edir.
PPW üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PPW ATH qiyməti olan 0,00229383 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PPW qiyməti (ATL) nədir?
PPW ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
PPW ticarət həcmi nədir?
PPW üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PPW bu il daha da yüksələcək?
PPW bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PPW qiymət proqnozuna baxın.
