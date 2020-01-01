Penguin Finance (PEFI) Tokenomikası
Penguin Finance (PEFI) Məlumatları
Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena.
Penguin Finance (PEFI) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Penguin Finance (PEFI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Penguin Finance (PEFI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Penguin Finance (PEFI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PEFI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PEFI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PEFI tokenomikasını başa düşdünüzsə, PEFI tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
PEFI Qiymət Proqnozu
PEFI kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? PEFI qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.