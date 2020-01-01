PEENO (PEENO) Tokenomikası
PEENO (PEENO) Məlumatları
Step into the neon-soaked world of Peeno, a meme token like no other! In an alternate universe where it's always the 80s and crypto reigns supreme, Peeno is the ultimate ladies' man and crypto millionaire. With his irresistible charm and daring escapades, he invites you on a wild journey filled with arcade games, Italo Disco beats, and high-stakes crypto deals in a dazzling retro-futuristic wonderland.
PEENO (PEENO) Tokenomikası və Qiymət Analizi
PEENO (PEENO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
PEENO (PEENO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
PEENO (PEENO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PEENO token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PEENO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PEENO tokenomikasını başa düşdünüzsə, PEENO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
PEENO Qiymət Proqnozu
PEENO kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? PEENO qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.