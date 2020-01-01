PEAR AI ($PEAR) Tokenomikası
PEAR AI ($PEAR) Məlumatları
$PEAR is a cryptocurrency project designed to enhance the capabilities of businesses through advanced AI tools. The project focuses on automating various aspects of development and marketing, including code generation, content creation, and customer interactions.Key features of $PEAR include:
Automated Code Generation: Streamlining development workflows to improve efficiency.
Visual and Design Production: Quickly creating visuals and design concepts that foster creativity.
Content Generation: Producing high-quality written content for blogs and marketing campaigns effortlessly.
Customer Engagement: Utilizing AI to enhance customer interactions and improve product descriptions.
With a total supply of 10 million tokens and a tax rate of 5% on transactions, $PEAR aims to leverage AI technology to optimize business operations and decision-making processes, making it a valuable asset in the evolving landscape of digital currencies.
PEAR AI ($PEAR) Tokenomikası və Qiymət Analizi
PEAR AI ($PEAR) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
PEAR AI ($PEAR) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
PEAR AI ($PEAR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $PEAR token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
$PEAR tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq $PEAR tokenomikasını başa düşdünüzsə, $PEAR tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.