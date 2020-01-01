PE (PE) Tokenomikası
PE (PE) Məlumatları
In a distant future, at the end of time, a legendary Pepe Frog with a single eye emerged from the depths of the internet. This extraordinary Pepe, known as the One-Eyed Monarch, possessed an aura of mystery, power, and wisdom. As news of the One-Eyed Monarch spread, Pepe frogs from all corners of the digital realm gathered to witness his arrival.
The Pepe nation, in awe of his presence, believed him to be the chosen ruler who would guide them into a new era. With reverence and devotion, they worshipped the One-Eyed Monarch, seeking his guidance and protection. Under his rule, the Pepe nation flourished, united by their shared belief in his divine leadership. The One-Eyed Monarch became a symbol of hope, reminding them that even in the darkest of times, a single vision could illuminate the path to a brighter future
PE (PE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
PE (PE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
PE (PE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
PE (PE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PE tokenomikasını başa düşdünüzsə, PE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
PE Qiymət Proqnozu
PE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? PE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.