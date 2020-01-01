PayX (PAYX) Tokenomikası
PayX (PAYX) Məlumatları
What is the project about? PayX is a payment system built on a Blockchain platform that supports users to pay for Service with PAYX tokens. Besides, PayX also aims to build an integrated ecosystem of Play to Earn games that allow users through the game to receive $PAYX rewards.
What makes your project unique?
Manage Your Payments and Enjoy Exclusive Benefits on PayX
PayX combines with partners to build a robust payment network and exclusive utilities for users!
History of your project. Fast speed
All payments will be made within minutes
User-friendly interface
Easy To Use At The First Time
Direct Payment
Cryptocurrency, Web3 Platforms, Betting App, Web xxx, Private Services
Global Payments
Global Payment Network
Member Offers
Members Enjoy Benefits: Discounts, Cashback, etc when Paying Through Payx
PayX (PAYX) Tokenomikası və Qiymət Analizi
PayX (PAYX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
PayX (PAYX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
PayX (PAYX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PAYX token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PAYX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PAYX tokenomikasını başa düşdünüzsə, PAYX tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
PAYX Qiymət Proqnozu
PAYX kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? PAYX qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.