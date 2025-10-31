Bugünkü canlı PayFi Strategy Token USDC qiyməti 1,056 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PSTUSDC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PSTUSDC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PayFi Strategy Token USDC qiyməti 1,056 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PSTUSDC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PSTUSDC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PSTUSDC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PSTUSDC Qiymət Məlumatları

PSTUSDC Tokenomikası

PSTUSDC Qiymət Proqnozu

PayFi Strategy Token USDC Logosu

PayFi Strategy Token USDC Qiyməti (PSTUSDC)

Siyahıya alınmadı

1 PSTUSDC / USD Canlı Qiyməti:

$1,056
0,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:09:19 (UTC+8)

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,054
24 saat Aşağı
$ 1,056
24 saat Yüksək

$ 1,054
$ 1,056
$ 1,057
$ 1,032
-0,01%

-0,03%

+0,14%

+0,14%

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) canlı qiyməti $1,056. PSTUSDC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,054 və ən yüksək $ 1,056 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PSTUSDC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,057, ən aşağı qiyməti isə $ 1,032 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PSTUSDC son bir saat ərzində -0,01%, 24 saat ərzində -0,03% və son 7 gündə isə +0,14% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Bazar Məlumatları

$ 89,29M
--
$ 89,29M
84,56M
84.557.643,07908
PayFi Strategy Token USDC üzrə cari Bazar Dəyəri $ 89,29M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PSTUSDC üzrə dövriyyədə olan təklif 84,56M, ümumi təklif isə 84557643.07908 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 89,29M təşkil edir.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində PayFi Strategy Token USDC / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000349042045203.
Son 30 gündə PayFi Strategy Token USDC / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0068469984.
Son 60 gündə PayFi Strategy Token USDC / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə PayFi Strategy Token USDC / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000349042045203-0,03%
30 Gün$ +0,0068469984+0,65%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Nədir?

PayFi Strategy Token USDC Qiymət Proqnozu (USD)

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PayFi Strategy Token USDC üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PayFi Strategy Token USDC qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PSTUSDC Aktivindən Yerli Valyutalara

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Tokenomikası

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PSTUSDC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PSTUSDC qiyməti 1,056 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PSTUSDC / USD cari qiyməti nədir?
PSTUSDC / USD cari qiyməti $ 1,056 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PayFi Strategy Token USDC üçün bazar dəyəri nədir?
PSTUSDC üçün bazar dəyəri $ 89,29M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PSTUSDC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PSTUSDC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 84,56M USD təşkil edir.
PSTUSDC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PSTUSDC ATH qiyməti olan 1,057 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PSTUSDC qiyməti (ATL) nədir?
PSTUSDC ATL qiyməti olan 1,032 USD dəyərinə endi.
PSTUSDC ticarət həcmi nədir?
PSTUSDC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PSTUSDC bu il daha da yüksələcək?
PSTUSDC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PSTUSDC qiymət proqnozuna baxın.
PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

