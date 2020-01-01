Parkcoin (KPK) Tokenomikası
Parkcoin (KPK) Məlumatları
KPK is a ecosystem coin for Koinpark exchange and metapark political metaverse.
Koinpark Exchange - We are a FIU regulated centralized exchange listed operating in India and have a userbase of over 30,000 , Koinpark app can be downloaded on both iOS and android
Metapark - It is a political metaverse where we already onboarded some of regional party members
The political metaverse will include a virtual ecosystem where political participation, governance, and public discourse are digitized. Imagine a space where citizens engage in debates, propose legislation, and even vote on issues through virtual environments. The metaverse allows for decentralized governance structures, enabling communities to self-organize and test democratic innovations. For example, blockchain-based voting systems in the metaverse could ensure transparency, reduce fraud, and increase accessibility. Moreover, this virtual political realm could serve as a sandbox for experimenting with new governance models without disrupting existing systems.
On the other hand, centralized crypto exchanges (CEXs) remain pivotal in the global adoption of cryptocurrency. Koinpark simplifies crypto trading with user-friendly interfaces, customer support, and fiat on-ramps, which are essential for mainstream adoption. In politically charged markets, these exchanges can facilitate cross-border transactions.
Parkcoin (KPK) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Parkcoin (KPK) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Parkcoin (KPK) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Parkcoin (KPK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum KPK token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
KPK tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq KPK tokenomikasını başa düşdünüzsə, KPK tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
KPK Qiymət Proqnozu
KPK kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? KPK qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.