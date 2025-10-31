Bugünkü canlı Paragon Tweaks qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PRGN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PRGN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Paragon Tweaks qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PRGN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PRGN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PRGN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PRGN Qiymət Məlumatları

PRGN Rəsmi Veb-saytı

PRGN Tokenomikası

PRGN Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Paragon Tweaks Logosu

Paragon Tweaks Qiyməti (PRGN)

Siyahıya alınmadı

1 PRGN / USD Canlı Qiyməti:

$0,000454
$0,000454$0,000454
-22,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Paragon Tweaks (PRGN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:08:45 (UTC+8)

Paragon Tweaks (PRGN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00183169
$ 0,00183169$ 0,00183169

$ 0
$ 0$ 0

+3,03%

-22,10%

+17,96%

+17,96%

Paragon Tweaks (PRGN) canlı qiyməti --. PRGN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PRGN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00183169, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PRGN son bir saat ərzində +3,03%, 24 saat ərzində -22,10% və son 7 gündə isə +17,96% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Paragon Tweaks (PRGN) Bazar Məlumatları

$ 437,79K
$ 437,79K$ 437,79K

--
----

$ 437,79K
$ 437,79K$ 437,79K

967,48M
967,48M 967,48M

967.483.333,903253
967.483.333,903253 967.483.333,903253

Paragon Tweaks üzrə cari Bazar Dəyəri $ 437,79K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PRGN üzrə dövriyyədə olan təklif 967,48M, ümumi təklif isə 967483333.903253 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 437,79K təşkil edir.

Paragon Tweaks (PRGN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Paragon Tweaks / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00012881433929028.
Son 30 gündə Paragon Tweaks / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Paragon Tweaks / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Paragon Tweaks / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00012881433929028-22,10%
30 Gün$ 0-28,11%
60 Gün$ 0-44,36%
90 Gün$ 0--

Paragon Tweaks (PRGN) Nədir?

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Paragon Tweaks (PRGN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Paragon Tweaks Qiymət Proqnozu (USD)

Paragon Tweaks (PRGN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Paragon Tweaks (PRGN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Paragon Tweaks üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Paragon Tweaks qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PRGN Aktivindən Yerli Valyutalara

Paragon Tweaks (PRGN) Tokenomikası

Paragon Tweaks (PRGN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PRGN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Paragon Tweaks (PRGN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Paragon Tweaks (PRGN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PRGN qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PRGN / USD cari qiyməti nədir?
PRGN / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Paragon Tweaks üçün bazar dəyəri nədir?
PRGN üçün bazar dəyəri $ 437,79K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PRGN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PRGN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 967,48M USD təşkil edir.
PRGN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PRGN ATH qiyməti olan 0,00183169 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PRGN qiyməti (ATL) nədir?
PRGN ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
PRGN ticarət həcmi nədir?
PRGN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PRGN bu il daha da yüksələcək?
PRGN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PRGN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:08:45 (UTC+8)

Paragon Tweaks (PRGN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.637,75
$109.637,75$109.637,75

+1,79%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.838,75
$3.838,75$3.838,75

+1,72%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03149
$0,03149$0,03149

+25,70%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,11
$185,11$185,11

+0,01%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.838,75
$3.838,75$3.838,75

+1,72%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.637,75
$109.637,75$109.637,75

+1,79%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,11
$185,11$185,11

+0,01%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4809
$2,4809$2,4809

+1,10%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18460
$0,18460$0,18460

+2,17%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002900
$0,002900$0,002900

-42,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00968
$0,00968$0,00968

-3,20%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002534
$0,0002534$0,0002534

+305,44%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0048513
$0,0048513$0,0048513

+5.290,33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0580
$0,0580$0,0580

+1.712,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000034990
$0,0000000000000000000000034990$0,0000000000000000000000034990

+599,80%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27200
$0,27200$0,27200

+119,19%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,038646
$0,038646$0,038646

+107,55%