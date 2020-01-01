PANTIES (PANTIES) Tokenomikası
PANTIES (PANTIES) Məlumatları
Introducing PANTIES: a conceptual art project and memecoin spearheaded by a collective of approximately 69 veteran Pepe and meme artists.
In the tumultuous landscape of social media, we've observed a profound transformation in recent times. Once a sanctuary for indulging in the finest memes known to modern humanity, platforms now buzz with discussions of memecoin trading, financial sagas of victory and defeat. While we embrace the chaotic evolution of the digital economy, we can't help but mourn the loss of our beloved meme culture.
In response to this paradigm shift, we've embarked on a bold endeavor: the deployment of PANTIES. This innovative project allows us to not only engage with the memecoin economy but also reconnect with our creative roots by inundating our timelines with original, captivating memes.
PANTIES represents more than just a memecoin: it's a testament to our resilience as artists navigating the ever-changing landscape of online culture. Join us as we embark on this exhilarating journey, embracing the chaos and weaving our artistry into the fabric of the digital age.
PANTIES (PANTIES) Tokenomikası və Qiymət Analizi
PANTIES (PANTIES) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
PANTIES (PANTIES) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
PANTIES (PANTIES) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PANTIES token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PANTIES tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PANTIES tokenomikasını başa düşdünüzsə, PANTIES tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
PANTIES Qiymət Proqnozu
PANTIES kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? PANTIES qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.