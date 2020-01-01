PanterAI (PANTERAI) Tokenomikası
PanterAI (PANTERAI) Məlumatları
In a world where AI is reshaping industries at lightning speed, staying ahead of the curve is no longer optional—it's essential. The rise of AI agents has unlocked transformative opportunities across sectors like finance, gaming, and research, but with opportunity comes chaos. Every day, the AI x Crypto ecosystem generates a firehose of information, and most players are drowning.
PanterAI is here to solve that problem.
We’ve built an advanced AI-driven intelligence platform designed to simplify complexity and create alpha. PanterAI aggregates and analyzes critical developments in the AI x Crypto space, delivering actionable insights in real-time. It cuts through the noise, identifying trends, tracking promising AI agents, and empowering users to make smarter, faster decisions.
But PanterAI is more than just a news aggregator—it’s a strategic edge. By integrating data from APIs, social media, and even video content, PanterAI’s platform offers tailored intelligence that puts traders and investors ahead of the curve.
PanterAI's tokenomics model creates a high-value ecosystem for users. Access to PanterAI’s exclusive backroom terminal, featuring curated watchlists and deep-dive analysis, which will be token gated by holding PanterAI tokens. This ensures that the most dedicated players unlock the full potential of the platform.
PanterAI (PANTERAI) Tokenomikası və Qiymət Analizi
PanterAI (PANTERAI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
PanterAI (PANTERAI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
PanterAI (PANTERAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PANTERAI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PANTERAI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PANTERAI tokenomikasını başa düşdünüzsə, PANTERAI tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
PANTERAI Qiymət Proqnozu
PANTERAI kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? PANTERAI qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.