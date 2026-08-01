Bugünkü canlı Pandu Pandas qiyməti 0 USD təşkil edir.PANDU bazar həddi 77,276 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində PANDU - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Pandu Pandas qiyməti 0 USD təşkil edir.PANDU bazar həddi 77,276 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində PANDU - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı Pandu Pandas (PANDU) qiyməti son 24 saat ərzində olan 7.25% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari PANDU - USD konvertasiya dərəcəsi PANDU üzrə $ 0 təşkil edir.
Pandu Pandas hazırda $ 77,276 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 670.20M PANDU dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində PANDU bazar aktivliyini əks etdirən $ 0 (aşağı) və $ 0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0.00264573, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində PANDU son bir saatda -5.93% və son 7 gündə -10.12% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 2.33K səviyyəsinə çatıb.
Pandu Pandas (PANDU) Bazar Məlumatları
$ 77.28K
$ 77.28K$ 77.28K
$ 2.33K
$ 2.33K$ 2.33K
$ 77.28K
$ 77.28K$ 77.28K
670.20M
670.20M 670.20M
670,197,537.329463
670,197,537.329463 670,197,537.329463
Pandu Pandas üzrə cari Bazar Dəyəri $ 77.28K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 2.33K təşkil edir. PANDU üzrə dövriyyədə olan təklif 670.20M, ümumi təklif isə 670197537.329463 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 77.28K təşkil edir.
Pandu Pandas qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00264573
$ 0.00264573$ 0.00264573
$ 0
$ 0$ 0
-5.93%
+7.25%
-10.12%
-10.12%
Pandu Pandas (PANDU) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində Pandu Pandas / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 30 gündə Pandu Pandas / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 60 gündə Pandu Pandas / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 90 gündə Pandu Pandas / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ 0
+7.25%
30 Gün
$ 0
-45.08%
60 Gün
$ 0
-69.19%
90 Gün
$ 0
--
Pandu Pandas üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün Pandu Pandas (PANDU) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, PANDU üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Pandu Pandas (PANDU) qiymət proqnozu
2040-cı ildə Pandu Pandas qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
MEXC alətləri Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində Pandu Pandas qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Pandu Pandas Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə PANDU qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!
İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Pandu Pandas Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 Pandu Pandas nə qədər olacaq?
Əgər Pandu Pandas illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial Pandu Pandas qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün Pandu Pandas nə qədərdir?
Bu gün Pandu Pandas qiyməti -- təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də Pandu Pandas Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
Pandu Pandas davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, PANDU investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində Pandu Pandas üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
$ 2.33K dəyərində Pandu Pandas son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə Pandu Pandas qiyməti nə qədərdir?
Canlı PANDU qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son Pandu Pandas qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə PANDU qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində Pandu Pandas qiymətinə nə təsir edir?
PANDU qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
68,282.23
-0.37%
ETH
2,086.78
+0.06%
GOLD(XAUT)
4,456.11
-0.42%
USDC
1.00024
-0.02%
SOL
81.97
+0.07%
MEXC-də PANDU üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və PANDU/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz Pandu Pandas qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il Pandu Pandas qiyməti artacaq?
Pandu Pandas qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün Pandu Pandas (PANDU) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 02:33:40 (UTC+8)
Pandu Pandas (PANDU) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.