Bugünkü canlı Pancake Bunny qiyməti 0,03407137 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BUNNY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BUNNY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Pancake Bunny qiyməti 0,03407137 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BUNNY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BUNNY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BUNNY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BUNNY Qiymət Məlumatları

BUNNY Rəsmi Veb-saytı

BUNNY Tokenomikası

BUNNY Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Pancake Bunny Logosu

Pancake Bunny Qiyməti (BUNNY)

Siyahıya alınmadı

1 BUNNY / USD Canlı Qiyməti:

$0,03402332
$0,03402332$0,03402332
-4,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Pancake Bunny (BUNNY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:54:47 (UTC+8)

Pancake Bunny (BUNNY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,03275669
$ 0,03275669$ 0,03275669
24 saat Aşağı
$ 0,0356591
$ 0,0356591$ 0,0356591
24 saat Yüksək

$ 0,03275669
$ 0,03275669$ 0,03275669

$ 0,0356591
$ 0,0356591$ 0,0356591

$ 512,75
$ 512,75$ 512,75

$ 0,03211505
$ 0,03211505$ 0,03211505

-0,18%

-4,45%

-6,02%

-6,02%

Pancake Bunny (BUNNY) canlı qiyməti $0,03407137. BUNNY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,03275669 və ən yüksək $ 0,0356591 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BUNNY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 512,75, ən aşağı qiyməti isə $ 0,03211505 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BUNNY son bir saat ərzində -0,18%, 24 saat ərzində -4,45% və son 7 gündə isə -6,02% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Pancake Bunny (BUNNY) Bazar Məlumatları

$ 17,42K
$ 17,42K$ 17,42K

--
----

$ 521,35K
$ 521,35K$ 521,35K

510,23K
510,23K 510,23K

15.274.247,51454069
15.274.247,51454069 15.274.247,51454069

Pancake Bunny üzrə cari Bazar Dəyəri $ 17,42K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BUNNY üzrə dövriyyədə olan təklif 510,23K, ümumi təklif isə 15274247.51454069 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 521,35K təşkil edir.

Pancake Bunny (BUNNY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Pancake Bunny / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00158773224416554.
Son 30 gündə Pancake Bunny / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0011232785.
Son 60 gündə Pancake Bunny / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0077794886.
Son 90 gündə Pancake Bunny / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,02344894717184135.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00158773224416554-4,45%
30 Gün$ -0,0011232785-3,29%
60 Gün$ -0,0077794886-22,83%
90 Gün$ -0,02344894717184135-40,76%

Pancake Bunny (BUNNY) Nədir?

Compound Yields on Binance Smart Chain with Bunny. Bunny is continuously striving to create innovative new Yield Optimization Strategies.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Pancake Bunny (BUNNY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Pancake Bunny Qiymət Proqnozu (USD)

Pancake Bunny (BUNNY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Pancake Bunny (BUNNY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Pancake Bunny üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Pancake Bunny qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BUNNY Aktivindən Yerli Valyutalara

Pancake Bunny (BUNNY) Tokenomikası

Pancake Bunny (BUNNY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BUNNY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Pancake Bunny (BUNNY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Pancake Bunny (BUNNY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BUNNY qiyməti 0,03407137 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BUNNY / USD cari qiyməti nədir?
BUNNY / USD cari qiyməti $ 0,03407137 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Pancake Bunny üçün bazar dəyəri nədir?
BUNNY üçün bazar dəyəri $ 17,42K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BUNNY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BUNNY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 510,23K USD təşkil edir.
BUNNY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BUNNY ATH qiyməti olan 512,75 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BUNNY qiyməti (ATL) nədir?
BUNNY ATL qiyməti olan 0,03211505 USD dəyərinə endi.
BUNNY ticarət həcmi nədir?
BUNNY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BUNNY bu il daha da yüksələcək?
BUNNY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BUNNY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:54:47 (UTC+8)

Pancake Bunny (BUNNY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.939,43
$109.939,43$109.939,43

+2,07%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,01
$3.846,01$3.846,01

+1,91%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02892
$0,02892$0,02892

+15,44%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,76
$186,76$186,76

+0,90%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,01
$3.846,01$3.846,01

+1,91%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.939,43
$109.939,43$109.939,43

+2,07%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,76
$186,76$186,76

+0,90%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,5006
$2,5006$2,5006

+1,90%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18574
$0,18574$0,18574

+2,80%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004101
$0,004101$0,004101

-17,98%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01100
$0,01100$0,01100

+10,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0463
$0,0463$0,0463

+1.346,87%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043504
$0,0043504$0,0043504

+118,72%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25860
$0,25860$0,25860

+108,39%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000008595
$0,0000000000000000000000008595$0,0000000000000000000000008595

+71,90%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,032478
$0,032478$0,032478

+74,42%