STRP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STRP Qiymət Məlumatları

STRP Rəsmi Veb-saytı

STRP Tokenomikası

STRP Qiymət Proqnozu

Paimon Stripe SPV Token Logosu

Paimon Stripe SPV Token Qiyməti (STRP)

Siyahıya alınmadı

1 STRP / USD Canlı Qiyməti:

$45,13
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Paimon Stripe SPV Token (STRP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:08:23 (UTC+8)

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0
$ 45,55
$ 44,89
--

--

0,00%

0,00%

Paimon Stripe SPV Token (STRP) canlı qiyməti $45,13. STRP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STRP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 45,55, ən aşağı qiyməti isə $ 44,89 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STRP son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Bazar Məlumatları

$ 1,00M
--
$ 1,00M
22,22K
22.222,2222222222
Paimon Stripe SPV Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,00M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STRP üzrə dövriyyədə olan təklif 22,22K, ümumi təklif isə 22222.2222222222 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,00M təşkil edir.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Paimon Stripe SPV Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Paimon Stripe SPV Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,2054362730.
Son 60 gündə Paimon Stripe SPV Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1764312220.
Son 90 gündə Paimon Stripe SPV Token / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,036315461130646.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,2054362730-0,45%
60 Gün$ -0,1764312220-0,39%
90 Gün$ +0,036315461130646+0,08%

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Nədir?

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Paimon Stripe SPV Token Qiymət Proqnozu (USD)

Paimon Stripe SPV Token (STRP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Paimon Stripe SPV Token (STRP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Paimon Stripe SPV Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Paimon Stripe SPV Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STRP Aktivindən Yerli Valyutalara

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Tokenomikası

Paimon Stripe SPV Token (STRP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STRP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Paimon Stripe SPV Token (STRP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Paimon Stripe SPV Token (STRP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STRP qiyməti 45,13 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STRP / USD cari qiyməti nədir?
STRP / USD cari qiyməti $ 45,13 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Paimon Stripe SPV Token üçün bazar dəyəri nədir?
STRP üçün bazar dəyəri $ 1,00M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STRP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STRP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 22,22K USD təşkil edir.
STRP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STRP ATH qiyməti olan 45,55 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STRP qiyməti (ATL) nədir?
STRP ATL qiyməti olan 44,89 USD dəyərinə endi.
STRP ticarət həcmi nədir?
STRP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STRP bu il daha da yüksələcək?
STRP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STRP qiymət proqnozuna baxın.
Paimon Stripe SPV Token (STRP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

