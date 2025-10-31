Bugünkü canlı Paddle Finance qiyməti 0,00064461 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PADD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PADD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Paddle Finance qiyməti 0,00064461 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PADD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PADD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Paddle Finance Qiyməti (PADD)

1 PADD / USD Canlı Qiyməti:

$0,00064461
$0,00064461
-27,50%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
Paddle Finance (PADD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:08:07 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00062794
$ 0,00062794
24 saat Aşağı
$ 0,00088957
$ 0,00088957
24 saat Yüksək

$ 0,00062794
$ 0,00062794

$ 0,00088957
$ 0,00088957

$ 0,00884559
$ 0,00884559

$ 0,00038425
$ 0,00038425

--

-27,52%

+39,94%

+39,94%

Paddle Finance (PADD) canlı qiyməti $0,00064461. PADD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00062794 və ən yüksək $ 0,00088957 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PADD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00884559, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00038425 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PADD son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -27,52% və son 7 gündə isə +39,94% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Paddle Finance (PADD) Bazar Məlumatları

$ 79,48K
$ 79,48K

--
--

$ 644,61K
$ 644,61K

123,30M
123,30M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Paddle Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 79,48K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PADD üzrə dövriyyədə olan təklif 123,30M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 644,61K təşkil edir.

Paddle Finance (PADD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Paddle Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000244811038365269.
Son 30 gündə Paddle Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002032198.
Son 60 gündə Paddle Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0003519563.
Son 90 gündə Paddle Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0023854215675738255.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000244811038365269-27,52%
30 Gün$ -0,0002032198-31,52%
60 Gün$ -0,0003519563-54,59%
90 Gün$ -0,0023854215675738255-78,72%

Paddle Finance (PADD) Nədir?

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Paddle Finance Qiymət Proqnozu (USD)

Paddle Finance (PADD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Paddle Finance (PADD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Paddle Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Paddle Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PADD Aktivindən Yerli Valyutalara

Paddle Finance (PADD) Tokenomikası

Paddle Finance (PADD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PADD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Paddle Finance (PADD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Paddle Finance (PADD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PADD qiyməti 0,00064461 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PADD / USD cari qiyməti nədir?
PADD / USD cari qiyməti $ 0,00064461 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Paddle Finance üçün bazar dəyəri nədir?
PADD üçün bazar dəyəri $ 79,48K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PADD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PADD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 123,30M USD təşkil edir.
PADD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PADD ATH qiyməti olan 0,00884559 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PADD qiyməti (ATL) nədir?
PADD ATL qiyməti olan 0,00038425 USD dəyərinə endi.
PADD ticarət həcmi nədir?
PADD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PADD bu il daha da yüksələcək?
PADD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PADD qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:08:07 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

$109.677,15

$3.838,75

$0,03149

$185,28

$1,0000

$3.838,75

$109.677,15

$185,28

$2,4819

$0,18462

$0,00000

$0,00000

$0,002900

$0,00968

$0,0002545

$0,0049704

$0,0590

$0,0000000000000000000000034990

$0,27210

$0,038537

