Bugünkü canlı Ozapay qiyməti 0,03107239 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OZA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OZA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Ozapay qiyməti 0,03107239 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OZA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OZA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OZA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

OZA Qiymət Məlumatları

OZA Whitepaper

OZA Rəsmi Veb-saytı

OZA Tokenomikası

OZA Qiymət Proqnozu

Ozapay Logosu

Ozapay Qiyməti (OZA)

Siyahıya alınmadı

1 OZA / USD Canlı Qiyməti:

$0,03083603
$0,03083603$0,03083603
-12,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Ozapay (OZA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:08:01 (UTC+8)

Ozapay (OZA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,02316411
$ 0,02316411$ 0,02316411
24 saat Aşağı
$ 0,03539344
$ 0,03539344$ 0,03539344
24 saat Yüksək

$ 0,02316411
$ 0,02316411$ 0,02316411

$ 0,03539344
$ 0,03539344$ 0,03539344

$ 0,04616339
$ 0,04616339$ 0,04616339

$ 0,0155504
$ 0,0155504$ 0,0155504

+1,31%

-11,91%

-10,27%

-10,27%

Ozapay (OZA) canlı qiyməti $0,03107239. OZA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02316411 və ən yüksək $ 0,03539344 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OZA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04616339, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0155504 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OZA son bir saat ərzində +1,31%, 24 saat ərzində -11,91% və son 7 gündə isə -10,27% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ozapay (OZA) Bazar Məlumatları

$ 23,42M
$ 23,42M$ 23,42M

--
----

$ 30,73M
$ 30,73M$ 30,73M

759,59M
759,59M 759,59M

996.889.063,81
996.889.063,81 996.889.063,81

Ozapay üzrə cari Bazar Dəyəri $ 23,42M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. OZA üzrə dövriyyədə olan təklif 759,59M, ümumi təklif isə 996889063.81 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 30,73M təşkil edir.

Ozapay (OZA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Ozapay / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00420213261980381.
Son 30 gündə Ozapay / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Ozapay / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Ozapay / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00420213261980381-11,91%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Ozapay (OZA) Nədir?

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project’s purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Ozapay (OZA) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Ozapay Qiymət Proqnozu (USD)

Ozapay (OZA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ozapay (OZA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ozapay üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ozapay qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OZA Aktivindən Yerli Valyutalara

Ozapay (OZA) Tokenomikası

Ozapay (OZA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OZA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Ozapay (OZA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Ozapay (OZA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OZA qiyməti 0,03107239 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OZA / USD cari qiyməti nədir?
OZA / USD cari qiyməti $ 0,03107239 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ozapay üçün bazar dəyəri nədir?
OZA üçün bazar dəyəri $ 23,42M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OZA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OZA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 759,59M USD təşkil edir.
OZA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OZA ATH qiyməti olan 0,04616339 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OZA qiyməti (ATL) nədir?
OZA ATL qiyməti olan 0,0155504 USD dəyərinə endi.
OZA ticarət həcmi nədir?
OZA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
OZA bu il daha da yüksələcək?
OZA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OZA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:08:01 (UTC+8)

Ozapay (OZA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

