Bugünkü canlı OwO Solana qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OWO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OWO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı OwO Solana qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OWO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OWO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OwO Solana Logosu

OwO Solana Qiyməti (OWO)

Siyahıya alınmadı

1 OWO / USD Canlı Qiyməti:

-12,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
OwO Solana (OWO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:07:54 (UTC+8)

OwO Solana (OWO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-1,76%

-12,07%

-16,80%

-16,80%

OwO Solana (OWO) canlı qiyməti --. OWO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OWO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OWO son bir saat ərzində -1,76%, 24 saat ərzində -12,07% və son 7 gündə isə -16,80% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

OwO Solana (OWO) Bazar Məlumatları

--
----

OwO Solana üzrə cari Bazar Dəyəri $ 129,14K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. OWO üzrə dövriyyədə olan təklif 939,38M, ümumi təklif isə 939382847.278052 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 129,14K təşkil edir.

OwO Solana (OWO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində OwO Solana / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə OwO Solana / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə OwO Solana / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə OwO Solana / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-12,07%
30 Gün$ 0-16,98%
60 Gün$ 0+40,73%
90 Gün$ 0--

OwO Solana (OWO) Nədir?

The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

OwO Solana (OWO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

OwO Solana Qiymət Proqnozu (USD)

OwO Solana (OWO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? OwO Solana (OWO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? OwO Solana üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

OwO Solana qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OWO Aktivindən Yerli Valyutalara

OwO Solana (OWO) Tokenomikası

OwO Solana (OWO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OWO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: OwO Solana (OWO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü OwO Solana (OWO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OWO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OWO / USD cari qiyməti nədir?
OWO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
OwO Solana üçün bazar dəyəri nədir?
OWO üçün bazar dəyəri $ 129,14K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OWO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OWO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 939,38M USD təşkil edir.
OWO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OWO ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OWO qiyməti (ATL) nədir?
OWO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
OWO ticarət həcmi nədir?
OWO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
OWO bu il daha da yüksələcək?
OWO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OWO qiymət proqnozuna baxın.
OwO Solana (OWO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

