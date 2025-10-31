Bugünkü canlı OUTLAW Crypto Games qiyməti 0,00100712 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OUTLAW / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OUTLAW qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı OUTLAW Crypto Games qiyməti 0,00100712 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OUTLAW / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OUTLAW qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OUTLAW Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

OUTLAW Qiymət Məlumatları

OUTLAW Rəsmi Veb-saytı

OUTLAW Tokenomikası

OUTLAW Qiymət Proqnozu

OUTLAW Crypto Games Qiyməti (OUTLAW)

Siyahıya alınmadı

1 OUTLAW / USD Canlı Qiyməti:

-3,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:07:46 (UTC+8)

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
$ 0,0010635
$ 0,0010635$ 0,0010635
24 saat Yüksək

$ 0,02415954
$ 0,02415954$ 0,02415954

+1,15%

-3,82%

-60,94%

-60,94%

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) canlı qiyməti $0,00100712. OUTLAW son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0,0010635 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OUTLAW üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02415954, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OUTLAW son bir saat ərzində +1,15%, 24 saat ərzində -3,82% və son 7 gündə isə -60,94% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Bazar Məlumatları

--
----

995,20M
995,20M 995,20M

995.199.151,884063
995.199.151,884063 995.199.151,884063

OUTLAW Crypto Games üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,00M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. OUTLAW üzrə dövriyyədə olan təklif 995,20M, ümumi təklif isə 995199151.884063 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,00M təşkil edir.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində OUTLAW Crypto Games / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə OUTLAW Crypto Games / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007652986.
Son 60 gündə OUTLAW Crypto Games / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə OUTLAW Crypto Games / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,82%
30 Gün$ -0,0007652986-75,98%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Nədir?

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

OUTLAW Crypto Games Qiymət Proqnozu (USD)

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? OUTLAW Crypto Games üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

OUTLAW Crypto Games qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OUTLAW Aktivindən Yerli Valyutalara

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Tokenomikası

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OUTLAW tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Haqq;nda Suallar

Bugünkü OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OUTLAW qiyməti 0,00100712 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OUTLAW / USD cari qiyməti nədir?
OUTLAW / USD cari qiyməti $ 0,00100712 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
OUTLAW Crypto Games üçün bazar dəyəri nədir?
OUTLAW üçün bazar dəyəri $ 1,00M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OUTLAW aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OUTLAW aktivinin dövriyyədə olan təklifi 995,20M USD təşkil edir.
OUTLAW üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OUTLAW ATH qiyməti olan 0,02415954 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OUTLAW qiyməti (ATL) nədir?
OUTLAW ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
OUTLAW ticarət həcmi nədir?
OUTLAW üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
OUTLAW bu il daha da yüksələcək?
OUTLAW bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OUTLAW qiymət proqnozuna baxın.
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

