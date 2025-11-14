ORYNTH (ORY) Tokenomikası

ORYNTH (ORY) Tokenomikası

ORYNTH (ORY) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
ORYNTH (ORY) Tokenomikası və Qiymət Analizi

ORYNTH (ORY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 358,25K
$ 358,25K$ 358,25K
Ümumi Təchizat:
$ 999,92M
$ 999,92M$ 999,92M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 999,92M
$ 999,92M$ 999,92M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 358,25K
$ 358,25K$ 358,25K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00368344
$ 0,00368344$ 0,00368344
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0$ 0
Cari Qiymət:
$ 0,0003601
$ 0,0003601$ 0,0003601

ORYNTH (ORY) Məlumatları

Rəsmi Veb-sayt:
https://orynth.dev/

ORYNTH (ORY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

ORYNTH (ORY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum ORY token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

ORY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq ORY tokenomikasını başa düşdünüzsə, ORY tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

ORY Qiymət Proqnozu

ORY kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? ORY qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

