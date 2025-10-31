Bugünkü canlı OpenDelta GMCI30 qiyməti 0,197611 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OG30 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OG30 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı OpenDelta GMCI30 qiyməti 0,197611 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OG30 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OG30 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OG30 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

OG30 Qiymət Məlumatları

OG30 Rəsmi Veb-saytı

OG30 Tokenomikası

OG30 Qiymət Proqnozu

OpenDelta GMCI30 Logosu

OpenDelta GMCI30 Qiyməti (OG30)

Siyahıya alınmadı

1 OG30 / USD Canlı Qiyməti:

$0,197611
$0,197611
-4,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
OpenDelta GMCI30 (OG30) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:06:43 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 (OG30) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,19761
$ 0,19761
24 saat Aşağı
$ 0,206143
$ 0,206143
24 saat Yüksək

$ 0,19761
$ 0,19761

$ 0,206143
$ 0,206143

$ 0,258621
$ 0,258621

$ 0,19761
$ 0,19761

--

-4,11%

-1,05%

-1,05%

OpenDelta GMCI30 (OG30) canlı qiyməti $0,197611. OG30 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,19761 və ən yüksək $ 0,206143 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OG30 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,258621, ən aşağı qiyməti isə $ 0,19761 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OG30 son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -4,11% və son 7 gündə isə -1,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Bazar Məlumatları

$ 185,75K
$ 185,75K

--
--

$ 185,75K
$ 185,75K

940,00K
940,00K

939.999,997995219
939.999,997995219

OpenDelta GMCI30 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 185,75K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. OG30 üzrə dövriyyədə olan təklif 940,00K, ümumi təklif isə 939999.997995219 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 185,75K təşkil edir.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində OpenDelta GMCI30 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0084901304132334.
Son 30 gündə OpenDelta GMCI30 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0157123667.
Son 60 gündə OpenDelta GMCI30 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə OpenDelta GMCI30 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0084901304132334-4,11%
30 Gün$ -0,0157123667-7,95%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

OpenDelta GMCI30 (OG30) Nədir?

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

OpenDelta GMCI30 (OG30) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

OpenDelta GMCI30 Qiymət Proqnozu (USD)

OpenDelta GMCI30 (OG30) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? OpenDelta GMCI30 (OG30) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? OpenDelta GMCI30 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

OpenDelta GMCI30 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OG30 Aktivindən Yerli Valyutalara

OpenDelta GMCI30 (OG30) Tokenomikası

OpenDelta GMCI30 (OG30) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OG30 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: OpenDelta GMCI30 (OG30) Haqq;nda Suallar

Bugünkü OpenDelta GMCI30 (OG30) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OG30 qiyməti 0,197611 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OG30 / USD cari qiyməti nədir?
OG30 / USD cari qiyməti $ 0,197611 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
OpenDelta GMCI30 üçün bazar dəyəri nədir?
OG30 üçün bazar dəyəri $ 185,75K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OG30 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OG30 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 940,00K USD təşkil edir.
OG30 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OG30 ATH qiyməti olan 0,258621 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OG30 qiyməti (ATL) nədir?
OG30 ATL qiyməti olan 0,19761 USD dəyərinə endi.
OG30 ticarət həcmi nədir?
OG30 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
OG30 bu il daha da yüksələcək?
OG30 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OG30 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:06:43 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 (OG30) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.700,00

$3.840,00

$0,03148

$185,20

$1,0001

$3.840,00

$109.700,00

$185,20

$2,4791

$0,18460

$0,00000

$0,00000

$0,002900

$0,00968

$0,0002559

$0,0049453

$0,0564

$0,0000000000000000000000035000

$0,27973

$0,040232

