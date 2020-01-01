OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomikası
OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Məlumatları
OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data.
Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection
These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions.
The platform architecture consists of:
Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics
Community Ecosystem
Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution
Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance.
OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomikası və Qiymət Analizi
OnlyCalls by Virtuals (CALLS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
OnlyCalls by Virtuals (CALLS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum CALLS token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
CALLS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq CALLS tokenomikasını başa düşdünüzsə, CALLS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.