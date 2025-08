Only Possible On Solana (OPOS) Tokenomikası Only Possible On Solana (OPOS) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin. Valyuta USD

Only Possible On Solana (OPOS) Məlumatları Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. Rəsmi Veb-sayt: https://opos-sol.netlify.app/ İndi OPOS Alın!

Only Possible On Solana (OPOS) Tokenomikası və Qiymət Analizi Only Possible On Solana (OPOS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın. Bazar Dəyəri: $ 180,23K $ 180,23K $ 180,23K Ümumi Təchizat: $ 775,48K $ 775,48K $ 775,48K Dövriyyədə Olan Təklif: $ 775,48K $ 775,48K $ 775,48K FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə): $ 180,23K $ 180,23K $ 180,23K Bütün Zamanların Ən Yüksəyi: $ 5,29 $ 5,29 $ 5,29 Bütün Zamanların Ən Aşağısı: $ 0,101511 $ 0,101511 $ 0,101511 Cari Qiymət: $ 0,232532 $ 0,232532 $ 0,232532 Only Possible On Solana (OPOS) qiyməti haqqında ətraflı öyrənin

Only Possible On Solana (OPOS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları Only Possible On Solana (OPOS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir. Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları: Ümumi Təchizat: Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum OPOS token sayı. Dövriyyədə Olan Təklif: Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı. Maksimum Təklif: OPOS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit. FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə): Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir. İnflyasiya Faizi: Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir. Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir? Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik. Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı. Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması. Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları. Artıq OPOS tokenomikasını başa düşdünüzsə, OPOS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

