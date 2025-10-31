Onchain Yield Coin Qiyməti (ONYC)
Onchain Yield Coin (ONYC) canlı qiyməti $1,042. ONYC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,038 və ən yüksək $ 1,044 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ONYC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,045, ən aşağı qiyməti isə $ 1,005 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, ONYC son bir saat ərzində -0,07%, 24 saat ərzində +0,25% və son 7 gündə isə +0,17% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Onchain Yield Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 104,22M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ONYC üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 99999997.1550021 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 104,22M təşkil edir.
Bu gün ərzində Onchain Yield Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00257479.
Son 30 gündə Onchain Yield Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0125007698.
Son 60 gündə Onchain Yield Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0213753796.
Son 90 gündə Onchain Yield Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,033995218258.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ +0,00257479
|+0,25%
|30 Gün
|$ +0,0125007698
|+1,20%
|60 Gün
|$ +0,0213753796
|+2,05%
|90 Gün
|$ +0,033995218258
|+3,37%
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.
The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.
Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
