Bugünkü canlı Onchain Yield Coin qiyməti 1,042 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ONYC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ONYC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Onchain Yield Coin Qiyməti (ONYC)

1 ONYC / USD Canlı Qiyməti:

$1,042
$1,042
+0,20%1D
Onchain Yield Coin (ONYC) Canlı Qiymət Qrafiki
Onchain Yield Coin (ONYC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,038
$ 1,038
24 saat Aşağı
$ 1,044
$ 1,044
24 saat Yüksək

$ 1,038
$ 1,038

$ 1,044
$ 1,044

$ 1,045
$ 1,045

$ 1,005
$ 1,005

-0,07%

+0,25%

+0,17%

+0,17%

Onchain Yield Coin (ONYC) canlı qiyməti $1,042. ONYC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,038 və ən yüksək $ 1,044 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ONYC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,045, ən aşağı qiyməti isə $ 1,005 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ONYC son bir saat ərzində -0,07%, 24 saat ərzində +0,25% və son 7 gündə isə +0,17% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Onchain Yield Coin (ONYC) Bazar Məlumatları

$ 104,22M
$ 104,22M

--
--

$ 104,22M
$ 104,22M

100,00M
100,00M

99.999.997,1550021
99.999.997,1550021

Onchain Yield Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 104,22M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ONYC üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 99999997.1550021 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 104,22M təşkil edir.

Onchain Yield Coin (ONYC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Onchain Yield Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00257479.
Son 30 gündə Onchain Yield Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0125007698.
Son 60 gündə Onchain Yield Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0213753796.
Son 90 gündə Onchain Yield Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,033995218258.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00257479+0,25%
30 Gün$ +0,0125007698+1,20%
60 Gün$ +0,0213753796+2,05%
90 Gün$ +0,033995218258+3,37%

Onchain Yield Coin (ONYC) Nədir?

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Onchain Yield Coin (ONYC) Mənbəyi

Onchain Yield Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Onchain Yield Coin (ONYC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Onchain Yield Coin (ONYC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Onchain Yield Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Onchain Yield Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ONYC Aktivindən Yerli Valyutalara

Onchain Yield Coin (ONYC) Tokenomikası

Onchain Yield Coin (ONYC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ONYC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Onchain Yield Coin (ONYC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Onchain Yield Coin (ONYC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ONYC qiyməti 1,042 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ONYC / USD cari qiyməti nədir?
ONYC / USD cari qiyməti $ 1,042 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Onchain Yield Coin üçün bazar dəyəri nədir?
ONYC üçün bazar dəyəri $ 104,22M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ONYC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ONYC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
ONYC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ONYC ATH qiyməti olan 1,045 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ONYC qiyməti (ATL) nədir?
ONYC ATL qiyməti olan 1,005 USD dəyərinə endi.
ONYC ticarət həcmi nədir?
ONYC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ONYC bu il daha da yüksələcək?
ONYC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ONYC qiymət proqnozuna baxın.
Onchain Yield Coin (ONYC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz.

