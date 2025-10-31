Bugünkü canlı OnChain Battles qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OCB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OCB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı OnChain Battles qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OCB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OCB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OnChain Battles Logosu

OnChain Battles Qiyməti (OCB)

Siyahıya alınmadı

1 OCB / USD Canlı Qiyməti:

$0,00015647
$0,00015647$0,00015647
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
OnChain Battles (OCB) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:54:05 (UTC+8)

OnChain Battles (OCB) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00697617
$ 0,00697617$ 0,00697617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

OnChain Battles (OCB) canlı qiyməti --. OCB son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OCB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00697617, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OCB son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

OnChain Battles (OCB) Bazar Məlumatları

$ 7,82K
$ 7,82K$ 7,82K

--
----

$ 7,82K
$ 7,82K$ 7,82K

50,00M
50,00M 50,00M

50.000.000,0
50.000.000,0 50.000.000,0

OnChain Battles üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,82K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. OCB üzrə dövriyyədə olan təklif 50,00M, ümumi təklif isə 50000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,82K təşkil edir.

OnChain Battles (OCB) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində OnChain Battles / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə OnChain Battles / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə OnChain Battles / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə OnChain Battles / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0+0,05%
60 Gün$ 0-88,26%
90 Gün$ 0--

OnChain Battles (OCB) Nədir?

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.



OnChain Battles (OCB) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

OnChain Battles Qiymət Proqnozu (USD)

OnChain Battles (OCB) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? OnChain Battles (OCB) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? OnChain Battles üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

OnChain Battles qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OCB Aktivindən Yerli Valyutalara

OnChain Battles (OCB) Tokenomikası

OnChain Battles (OCB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OCB tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: OnChain Battles (OCB) Haqq;nda Suallar

Bugünkü OnChain Battles (OCB) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OCB qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OCB / USD cari qiyməti nədir?
OCB / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
OnChain Battles üçün bazar dəyəri nədir?
OCB üçün bazar dəyəri $ 7,82K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OCB aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OCB aktivinin dövriyyədə olan təklifi 50,00M USD təşkil edir.
OCB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OCB ATH qiyməti olan 0,00697617 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OCB qiyməti (ATL) nədir?
OCB ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
OCB ticarət həcmi nədir?
OCB üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
OCB bu il daha da yüksələcək?
OCB bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OCB qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:54:05 (UTC+8)

OnChain Battles (OCB) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

