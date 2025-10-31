Bugünkü canlı OKX Mascot qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WALLY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WALLY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı OKX Mascot qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WALLY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WALLY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OKX Mascot Logosu

OKX Mascot Qiyməti (WALLY)

Siyahıya alınmadı

1 WALLY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
OKX Mascot (WALLY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:53:49 (UTC+8)

OKX Mascot (WALLY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00780088
$ 0,00780088$ 0,00780088

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10,62%

+10,62%

OKX Mascot (WALLY) canlı qiyməti --. WALLY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WALLY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00780088, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WALLY son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +10,62% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

OKX Mascot (WALLY) Bazar Məlumatları

$ 6,16K
$ 6,16K$ 6,16K

--
----

$ 6,16K
$ 6,16K$ 6,16K

999,97M
999,97M 999,97M

999.970.448,449221
999.970.448,449221 999.970.448,449221

OKX Mascot üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,16K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WALLY üzrə dövriyyədə olan təklif 999,97M, ümumi təklif isə 999970448.449221 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,16K təşkil edir.

OKX Mascot (WALLY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində OKX Mascot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə OKX Mascot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə OKX Mascot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə OKX Mascot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-12,19%
60 Gün$ 0-94,74%
90 Gün$ 0--

OKX Mascot (WALLY) Nədir?

$WALLY — The Comeback Kid of Crypto

Once a trader buried deep in the liquidation trenches, Wally was just another chart casualty — humbled, forgotten, and meme-worthy. But every cycle has its reversal.

Now he’s back. Sharper, greener, and wiser than ever.

$WALLY is more than just a token — it’s a symbol of every degen’s redemption arc. From blown accounts to breakout trades, Wally’s story is yours too. Whether you’re up 10x or down bad, Wally reminds us that the market always gives one more chance… if you’ve got the guts to take it.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

OKX Mascot (WALLY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

OKX Mascot Qiymət Proqnozu (USD)

OKX Mascot (WALLY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? OKX Mascot (WALLY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? OKX Mascot üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

OKX Mascot qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WALLY Aktivindən Yerli Valyutalara

OKX Mascot (WALLY) Tokenomikası

OKX Mascot (WALLY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WALLY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: OKX Mascot (WALLY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü OKX Mascot (WALLY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WALLY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WALLY / USD cari qiyməti nədir?
WALLY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
OKX Mascot üçün bazar dəyəri nədir?
WALLY üçün bazar dəyəri $ 6,16K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WALLY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WALLY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,97M USD təşkil edir.
WALLY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WALLY ATH qiyməti olan 0,00780088 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WALLY qiyməti (ATL) nədir?
WALLY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
WALLY ticarət həcmi nədir?
WALLY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WALLY bu il daha da yüksələcək?
WALLY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WALLY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:53:49 (UTC+8)

OKX Mascot (WALLY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

