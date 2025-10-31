OKIE Qiyməti (OKIE)
-0,53%
+3,01%
-4,50%
-4,50%
OKIE (OKIE) canlı qiyməti $0,00001181. OKIE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001091 və ən yüksək $ 0,00001204 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OKIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00362919, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000983 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, OKIE son bir saat ərzində -0,53%, 24 saat ərzində +3,01% və son 7 gündə isə -4,50% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
OKIE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,81K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. OKIE üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,81K təşkil edir.
Bu gün ərzində OKIE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə OKIE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000113685.
Son 60 gündə OKIE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000116509.
Son 90 gündə OKIE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|+3,01%
|30 Gün
|$ -0,0000113685
|-96,26%
|60 Gün
|$ -0,0000116509
|-98,65%
|90 Gün
|$ 0
|--
OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.
The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.
As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.
OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.
Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.
