Bugünkü canlı OKIE qiyməti 0,00001181 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OKIE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OKIE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OKIE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

OKIE Qiymət Məlumatları

OKIE Rəsmi Veb-saytı

OKIE Tokenomikası

OKIE Qiymət Proqnozu

OKIE Logosu

OKIE Qiyməti (OKIE)

1 OKIE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+3,00%1D
OKIE (OKIE) Canlı Qiymət Qrafiki
OKIE (OKIE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00001091
$ 0,00001091$ 0,00001091
24 saat Aşağı
$ 0,00001204
$ 0,00001204$ 0,00001204
24 saat Yüksək

$ 0,00001091
$ 0,00001091$ 0,00001091

$ 0,00001204
$ 0,00001204$ 0,00001204

$ 0,00362919
$ 0,00362919$ 0,00362919

$ 0,00000983
$ 0,00000983$ 0,00000983

-0,53%

+3,01%

-4,50%

-4,50%

OKIE (OKIE) canlı qiyməti $0,00001181. OKIE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001091 və ən yüksək $ 0,00001204 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OKIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00362919, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000983 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OKIE son bir saat ərzində -0,53%, 24 saat ərzində +3,01% və son 7 gündə isə -4,50% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

OKIE (OKIE) Bazar Məlumatları

$ 11,81K
$ 11,81K$ 11,81K

--
----

$ 11,81K
$ 11,81K$ 11,81K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

OKIE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,81K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. OKIE üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,81K təşkil edir.

OKIE (OKIE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində OKIE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə OKIE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000113685.
Son 60 gündə OKIE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000116509.
Son 90 gündə OKIE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+3,01%
30 Gün$ -0,0000113685-96,26%
60 Gün$ -0,0000116509-98,65%
90 Gün$ 0--

OKIE (OKIE) Nədir?

OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.

The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.

As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.

OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.

Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.

OKIE (OKIE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

OKIE Qiymət Proqnozu (USD)

OKIE (OKIE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? OKIE (OKIE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? OKIE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

OKIE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OKIE Aktivindən Yerli Valyutalara

OKIE (OKIE) Tokenomikası

OKIE (OKIE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OKIE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: OKIE (OKIE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü OKIE (OKIE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OKIE qiyməti 0,00001181 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OKIE / USD cari qiyməti nədir?
OKIE / USD cari qiyməti $ 0,00001181 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
OKIE üçün bazar dəyəri nədir?
OKIE üçün bazar dəyəri $ 11,81K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OKIE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OKIE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
OKIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OKIE ATH qiyməti olan 0,00362919 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OKIE qiyməti (ATL) nədir?
OKIE ATL qiyməti olan 0,00000983 USD dəyərinə endi.
OKIE ticarət həcmi nədir?
OKIE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
OKIE bu il daha da yüksələcək?
OKIE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OKIE qiymət proqnozuna baxın.
