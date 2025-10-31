Bugünkü canlı Official PPshow qiyməti 0,00301929 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Official PPshow qiyməti 0,00301929 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PP Qiymət Məlumatları

PP Whitepaper

PP Rəsmi Veb-saytı

PP Tokenomikası

PP Qiymət Proqnozu

Official PPshow Qiyməti (PP)

$0,00305027
Official PPshow (PP) Canlı Qiymət Qrafiki
Official PPshow (PP) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 0,00246129
$ 0,00311294
$ 0,00246129
$ 0,00311294
$ 0,00379033
$ 0,00122364
Official PPshow (PP) canlı qiyməti $0,00301929. PP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00246129 və ən yüksək $ 0,00311294 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00379033, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00122364 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PP son bir saat ərzində -0,25%, 24 saat ərzində +10,91% və son 7 gündə isə +125,47% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Official PPshow (PP) Bazar Məlumatları

$ 1,53M
--
$ 2,45M
501,97M
801.969.565,023259
Official PPshow üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,53M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PP üzrə dövriyyədə olan təklif 501,97M, ümumi təklif isə 801969565.023259 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,45M təşkil edir.

Official PPshow (PP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Official PPshow / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00029706.
Son 30 gündə Official PPshow / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0011020933.
Son 60 gündə Official PPshow / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001975316.
Son 90 gündə Official PPshow / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00029706+10,91%
30 Gün$ +0,0011020933+36,50%
60 Gün$ -0,0001975316-6,54%
90 Gün$ 0--

Official PPshow (PP) Nədir?

$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.

This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Official PPshow (PP) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Official PPshow (PP) Tokenomikası

Official PPshow (PP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Official PPshow (PP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Official PPshow (PP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PP qiyməti 0,00301929 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PP / USD cari qiyməti nədir?
PP / USD cari qiyməti $ 0,00301929 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Official PPshow üçün bazar dəyəri nədir?
PP üçün bazar dəyəri $ 1,53M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 501,97M USD təşkil edir.
PP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PP ATH qiyməti olan 0,00379033 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PP qiyməti (ATL) nədir?
PP ATL qiyməti olan 0,00122364 USD dəyərinə endi.
PP ticarət həcmi nədir?
PP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PP bu il daha da yüksələcək?
PP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PP qiymət proqnozuna baxın.
Official PPshow (PP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

