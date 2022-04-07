Ofero (OFE) Tokenomikası
Ofero (OFE) Məlumatları
Ofero Network is an advanced blockchain ecosystem built to integrate blockchain technology with real-world use cases. It uses its native token, $OFE, to operate as a form of loyalty points, strengthening connections between users and businesses while enabling decentralized collaboration.
As a proof-of-trust and transparency platform, the project aims to encourage full transparency on financial reports, transactions, team wallets, project wallets, and relevant decision-making processes.
The team behind the crypto-assets platform delivered compelling use cases for its technology, and the project received its first real-world funding a few months after its listing.
Ofero was established in 2021. The listing on xExchange took place on April 7, 2022. During its first year of activity, the project established the technological infrastructure required to achieve its genesis goal. The launch of a DEX with an innovative sight-staking architecture was a turning point, and adoption pushed the OFE to the top of the MultiversX blockchain.
A customized KYC private platform built on the principles of trust and transparency ensures the stability and security of the holders' financial investments.
Ofero (OFE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Ofero (OFE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Ofero (OFE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Ofero (OFE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum OFE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
OFE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq OFE tokenomikasını başa düşdünüzsə, OFE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
OFE Qiymət Proqnozu
OFE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? OFE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.