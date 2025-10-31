Bugünkü canlı ODIN Tools qiyməti 0,00449772 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ODIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ODIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ODIN Tools qiyməti 0,00449772 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ODIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ODIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ODIN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ODIN Qiymət Məlumatları

ODIN Whitepaper

ODIN Rəsmi Veb-saytı

ODIN Tokenomikası

ODIN Qiymət Proqnozu

ODIN Tools Logosu

ODIN Tools Qiyməti (ODIN)

Siyahıya alınmadı

1 ODIN / USD Canlı Qiyməti:

$0,00449772
+8,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
ODIN Tools (ODIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:04:52 (UTC+8)

ODIN Tools (ODIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00395631
24 saat Aşağı
$ 0,00504996
24 saat Yüksək

$ 0,00395631
$ 0,00504996
$ 0,00779732
$ 0,00201723
+0,07%

+8,07%

+48,99%

+48,99%

ODIN Tools (ODIN) canlı qiyməti $0,00449772. ODIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00395631 və ən yüksək $ 0,00504996 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ODIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00779732, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00201723 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ODIN son bir saat ərzində +0,07%, 24 saat ərzində +8,07% və son 7 gündə isə +48,99% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ODIN Tools (ODIN) Bazar Məlumatları

$ 336,69K
--
$ 415,40K
74,86M
92.358.294,16590606
ODIN Tools üzrə cari Bazar Dəyəri $ 336,69K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ODIN üzrə dövriyyədə olan təklif 74,86M, ümumi təklif isə 92358294.16590606 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 415,40K təşkil edir.

ODIN Tools (ODIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ODIN Tools / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,000336.
Son 30 gündə ODIN Tools / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000032774.
Son 60 gündə ODIN Tools / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002888332.
Son 90 gündə ODIN Tools / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,001023783366200336.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,000336+8,07%
30 Gün$ +0,0000032774+0,07%
60 Gün$ -0,0002888332-6,42%
90 Gün$ +0,001023783366200336+29,47%

ODIN Tools (ODIN) Nədir?

ODIN is a comprehensive crypto toolkit built to help projects grow and protect their communities.. It offers features to help increase volume, improve rankings, generate Dexscreener visibility, and protect communities through anti-scam bots and secure launch utilities. Designed for both new and existing teams, ODIN equips developers with accessible, effective tools to build momentum and maintain trust in an increasingly competitive space.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ODIN Tools (ODIN) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

ODIN Tools Qiymət Proqnozu (USD)

ODIN Tools (ODIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ODIN Tools (ODIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ODIN Tools üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ODIN Tools qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ODIN Aktivindən Yerli Valyutalara

ODIN Tools (ODIN) Tokenomikası

ODIN Tools (ODIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ODIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ODIN Tools (ODIN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ODIN Tools (ODIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ODIN qiyməti 0,00449772 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ODIN / USD cari qiyməti nədir?
ODIN / USD cari qiyməti $ 0,00449772 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ODIN Tools üçün bazar dəyəri nədir?
ODIN üçün bazar dəyəri $ 336,69K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ODIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ODIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 74,86M USD təşkil edir.
ODIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ODIN ATH qiyməti olan 0,00779732 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ODIN qiyməti (ATL) nədir?
ODIN ATL qiyməti olan 0,00201723 USD dəyərinə endi.
ODIN ticarət həcmi nədir?
ODIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ODIN bu il daha da yüksələcək?
ODIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ODIN qiymət proqnozuna baxın.
ODIN Tools (ODIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

