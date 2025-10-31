Bugünkü canlı Nuwa World by Virtuals qiyməti 0,00085991 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NUWA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NUWA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Nuwa World by Virtuals qiyməti 0,00085991 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NUWA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NUWA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NUWA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NUWA Qiymət Məlumatları

NUWA Rəsmi Veb-saytı

NUWA Tokenomikası

NUWA Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Nuwa World by Virtuals Logosu

Nuwa World by Virtuals Qiyməti (NUWA)

Siyahıya alınmadı

1 NUWA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00085991
$0,00085991$0,00085991
-8,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Nuwa World by Virtuals (NUWA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:03:59 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00078122
$ 0,00078122$ 0,00078122
24 saat Aşağı
$ 0,00097655
$ 0,00097655$ 0,00097655
24 saat Yüksək

$ 0,00078122
$ 0,00078122$ 0,00078122

$ 0,00097655
$ 0,00097655$ 0,00097655

$ 0,00128685
$ 0,00128685$ 0,00128685

$ 0,00050751
$ 0,00050751$ 0,00050751

+1,85%

-8,34%

+33,95%

+33,95%

Nuwa World by Virtuals (NUWA) canlı qiyməti $0,00085991. NUWA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00078122 və ən yüksək $ 0,00097655 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NUWA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00128685, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00050751 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NUWA son bir saat ərzində +1,85%, 24 saat ərzində -8,34% və son 7 gündə isə +33,95% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Bazar Məlumatları

$ 214,46K
$ 214,46K$ 214,46K

--
----

$ 842,36K
$ 842,36K$ 842,36K

254,59M
254,59M 254,59M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Nuwa World by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 214,46K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. NUWA üzrə dövriyyədə olan təklif 254,59M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 842,36K təşkil edir.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Nuwa World by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Nuwa World by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001114275.
Son 60 gündə Nuwa World by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Nuwa World by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-8,34%
30 Gün$ -0,0001114275-12,95%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Nədir?

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Nuwa World by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Nuwa World by Virtuals (NUWA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Nuwa World by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Nuwa World by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NUWA Aktivindən Yerli Valyutalara

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Tokenomikası

Nuwa World by Virtuals (NUWA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NUWA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Nuwa World by Virtuals (NUWA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Nuwa World by Virtuals (NUWA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NUWA qiyməti 0,00085991 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NUWA / USD cari qiyməti nədir?
NUWA / USD cari qiyməti $ 0,00085991 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Nuwa World by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
NUWA üçün bazar dəyəri $ 214,46K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NUWA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NUWA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 254,59M USD təşkil edir.
NUWA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NUWA ATH qiyməti olan 0,00128685 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NUWA qiyməti (ATL) nədir?
NUWA ATL qiyməti olan 0,00050751 USD dəyərinə endi.
NUWA ticarət həcmi nədir?
NUWA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
NUWA bu il daha da yüksələcək?
NUWA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NUWA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:03:59 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.945,98
$109.945,98$109.945,98

+2,07%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.850,99
$3.850,99$3.850,99

+2,04%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03138
$0,03138$0,03138

+25,26%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,88
$185,88$185,88

+0,43%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.850,99
$3.850,99$3.850,99

+2,04%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.945,98
$109.945,98$109.945,98

+2,07%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,88
$185,88$185,88

+0,43%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4870
$2,4870$2,4870

+1,35%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18511
$0,18511$0,18511

+2,45%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002900
$0,002900$0,002900

-42,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00968
$0,00968$0,00968

-3,20%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002554
$0,0002554$0,0002554

+308,64%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0049487
$0,0049487$0,0049487

+5.398,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0550
$0,0550$0,0550

+1.618,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037100
$0,0000000000000000000000037100$0,0000000000000000000000037100

+642,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28214
$0,28214$0,28214

+127,36%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,041090
$0,041090$0,041090

+120,67%