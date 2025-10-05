Nummus Aeternitas Qiyməti (NUMMUS)
Nummus Aeternitas (NUMMUS) canlı qiyməti $0,01148936. NUMMUS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01104096 və ən yüksək $ 0,01160397 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NUMMUS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,169721, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00785804 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, NUMMUS son bir saat ərzində +0,41%, 24 saat ərzində +0,83% və son 7 gündə isə -9,17% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Nummus Aeternitas üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,15M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. NUMMUS üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,15M təşkil edir.
Bu gün ərzində Nummus Aeternitas / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Nummus Aeternitas / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0018470111.
Son 60 gündə Nummus Aeternitas / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0081600525.
Son 90 gündə Nummus Aeternitas / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,08087519080595957.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|+0,83%
|30 Gün
|$ -0,0018470111
|-16,07%
|60 Gün
|$ -0,0081600525
|-71,02%
|90 Gün
|$ -0,08087519080595957
|-87,56%
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.
The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.
The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.
Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
