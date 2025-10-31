Bugünkü canlı Nova Shield qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NVAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NVAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Nova Shield qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NVAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NVAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NVAI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NVAI Qiymət Məlumatları

NVAI Rəsmi Veb-saytı

NVAI Tokenomikası

NVAI Qiymət Proqnozu

Nova Shield Logosu

Nova Shield Qiyməti (NVAI)

1 NVAI / USD Canlı Qiyməti:

$0,00028817
$0,00028817$0,00028817
+32,90%1D
USD
Nova Shield (NVAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Nova Shield (NVAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,19%

+32,92%

+81,42%

+81,42%

Nova Shield (NVAI) canlı qiyməti --. NVAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NVAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NVAI son bir saat ərzində +0,19%, 24 saat ərzində +32,92% və son 7 gündə isə +81,42% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Nova Shield (NVAI) Bazar Məlumatları

$ 279,17K
$ 279,17K$ 279,17K

--
----

$ 279,17K
$ 279,17K$ 279,17K

968,78M
968,78M 968,78M

968.776.751,3880146
968.776.751,3880146 968.776.751,3880146

Nova Shield üzrə cari Bazar Dəyəri $ 279,17K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. NVAI üzrə dövriyyədə olan təklif 968,78M, ümumi təklif isə 968776751.3880146 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 279,17K təşkil edir.

Nova Shield (NVAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Nova Shield / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Nova Shield / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Nova Shield / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Nova Shield / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+32,92%
30 Gün$ 0+108,90%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Nova Shield (NVAI) Nədir?

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Nova Shield (NVAI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Nova Shield Qiymət Proqnozu (USD)

Nova Shield (NVAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Nova Shield (NVAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Nova Shield üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Nova Shield qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NVAI Aktivindən Yerli Valyutalara

Nova Shield (NVAI) Tokenomikası

Nova Shield (NVAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NVAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Nova Shield (NVAI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Nova Shield (NVAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NVAI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NVAI / USD cari qiyməti nədir?
NVAI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Nova Shield üçün bazar dəyəri nədir?
NVAI üçün bazar dəyəri $ 279,17K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NVAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NVAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 968,78M USD təşkil edir.
NVAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NVAI ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NVAI qiyməti (ATL) nədir?
NVAI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
NVAI ticarət həcmi nədir?
NVAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
NVAI bu il daha da yüksələcək?
NVAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NVAI qiymət proqnozuna baxın.
Nova Shield (NVAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

