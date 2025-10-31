Bugünkü canlı Norexa qiyməti 0,00235297 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NRX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NRX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Norexa qiyməti 0,00235297 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NRX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NRX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NRX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NRX Qiymət Məlumatları

NRX Whitepaper

NRX Rəsmi Veb-saytı

NRX Tokenomikası

NRX Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Norexa Logosu

Norexa Qiyməti (NRX)

Siyahıya alınmadı

1 NRX / USD Canlı Qiyməti:

$0,00235297
$0,00235297$0,00235297
-24,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Norexa (NRX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:03:03 (UTC+8)

Norexa (NRX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0022883
$ 0,0022883$ 0,0022883
24 saat Aşağı
$ 0,00315072
$ 0,00315072$ 0,00315072
24 saat Yüksək

$ 0,0022883
$ 0,0022883$ 0,0022883

$ 0,00315072
$ 0,00315072$ 0,00315072

$ 0,01244581
$ 0,01244581$ 0,01244581

$ 0,00096497
$ 0,00096497$ 0,00096497

-0,29%

-24,89%

-31,85%

-31,85%

Norexa (NRX) canlı qiyməti $0,00235297. NRX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0022883 və ən yüksək $ 0,00315072 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NRX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01244581, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00096497 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NRX son bir saat ərzində -0,29%, 24 saat ərzində -24,89% və son 7 gündə isə -31,85% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Norexa (NRX) Bazar Məlumatları

$ 235,30K
$ 235,30K$ 235,30K

--
----

$ 235,30K
$ 235,30K$ 235,30K

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Norexa üzrə cari Bazar Dəyəri $ 235,30K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. NRX üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 235,30K təşkil edir.

Norexa (NRX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Norexa / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000779835889611327.
Son 30 gündə Norexa / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0009866123.
Son 60 gündə Norexa / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0015278076.
Son 90 gündə Norexa / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,006217225814380378.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000779835889611327-24,89%
30 Gün$ -0,0009866123-41,93%
60 Gün$ -0,0015278076-64,93%
90 Gün$ -0,006217225814380378-72,54%

Norexa (NRX) Nədir?

Norexa is a autonomous defi execution layer built on Ethereum. In laymans terms, this project is essentially a marketplace filled with AI agents that execute defi related tasks for users, based on what they specifically choose. Users deposit POL tokens into Norexa vaults, the Norexa agent then stakes $NRX when bonding the vault, and stays in escrow as an insurance layer to the project. Users will also have the option (if they are developers) to submit their own developed agents to feature in the Norexa marketplace.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Norexa (NRX) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Norexa Qiymət Proqnozu (USD)

Norexa (NRX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Norexa (NRX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Norexa üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Norexa qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NRX Aktivindən Yerli Valyutalara

Norexa (NRX) Tokenomikası

Norexa (NRX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NRX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Norexa (NRX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Norexa (NRX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NRX qiyməti 0,00235297 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NRX / USD cari qiyməti nədir?
NRX / USD cari qiyməti $ 0,00235297 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Norexa üçün bazar dəyəri nədir?
NRX üçün bazar dəyəri $ 235,30K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NRX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NRX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
NRX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NRX ATH qiyməti olan 0,01244581 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NRX qiyməti (ATL) nədir?
NRX ATL qiyməti olan 0,00096497 USD dəyərinə endi.
NRX ticarət həcmi nədir?
NRX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
NRX bu il daha da yüksələcək?
NRX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NRX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:03:03 (UTC+8)

Norexa (NRX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.935,84
$109.935,84$109.935,84

+2,06%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,98
$3.851,98$3.851,98

+2,07%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03138
$0,03138$0,03138

+25,26%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,87
$185,87$185,87

+0,42%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,98
$3.851,98$3.851,98

+2,07%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.935,84
$109.935,84$109.935,84

+2,06%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,87
$185,87$185,87

+0,42%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4855
$2,4855$2,4855

+1,29%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18510
$0,18510$0,18510

+2,45%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002900
$0,002900$0,002900

-42,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00968
$0,00968$0,00968

-3,20%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002567
$0,0002567$0,0002567

+310,72%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0048965
$0,0048965$0,0048965

+5.340,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0538
$0,0538$0,0538

+1.581,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037100
$0,0000000000000000000000037100$0,0000000000000000000000037100

+642,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27612
$0,27612$0,27612

+122,51%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,041319
$0,041319$0,041319

+121,90%