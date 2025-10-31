Nirvana ANA Qiyməti (ANA)
-0,31%
-1,72%
-1,74%
-1,74%
Nirvana ANA (ANA) canlı qiyməti $4,2. ANA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 4,2 və ən yüksək $ 4,28 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ANA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 5,22, ən aşağı qiyməti isə $ 3,9 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, ANA son bir saat ərzində -0,31%, 24 saat ərzində -1,72% və son 7 gündə isə -1,74% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Nirvana ANA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 32,23M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ANA üzrə dövriyyədə olan təklif 7,67M, ümumi təklif isə 7669302.091503 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 32,23M təşkil edir.
Bu gün ərzində Nirvana ANA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,073828467404892.
Son 30 gündə Nirvana ANA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,4125286200.
Son 60 gündə Nirvana ANA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,2484547800.
Son 90 gündə Nirvana ANA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,4640211690798665.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ -0,073828467404892
|-1,72%
|30 Gün
|$ -0,4125286200
|-9,82%
|60 Gün
|$ -0,2484547800
|-5,91%
|90 Gün
|$ -0,4640211690798665
|-9,94%
Nirvana is the protocol of eternal value.
Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.
ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.
Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.
Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.
Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.
This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.
Nirvana ANA (ANA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ANA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
