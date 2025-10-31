Bugünkü canlı Nirvana ANA qiyməti 4,2 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ANA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ANA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Nirvana ANA qiyməti 4,2 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ANA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ANA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Nirvana ANA Qiyməti (ANA)

1 ANA / USD Canlı Qiyməti:

$4,2
-1,70%1D
Nirvana ANA (ANA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:02:29 (UTC+8)

Nirvana ANA (ANA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 4,2
24 saat Aşağı
$ 4,28
$ 4,28$ 4,28
24 saat Yüksək

$ 4,2
$ 4,28
$ 5,22
$ 3,9
-0,31%

-1,72%

-1,74%

-1,74%

Nirvana ANA (ANA) canlı qiyməti $4,2. ANA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 4,2 və ən yüksək $ 4,28 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ANA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 5,22, ən aşağı qiyməti isə $ 3,9 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ANA son bir saat ərzində -0,31%, 24 saat ərzində -1,72% və son 7 gündə isə -1,74% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Nirvana ANA (ANA) Bazar Məlumatları

$ 32,23M
--
$ 32,23M
7,67M
7.669.302,091503
Nirvana ANA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 32,23M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ANA üzrə dövriyyədə olan təklif 7,67M, ümumi təklif isə 7669302.091503 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 32,23M təşkil edir.

Nirvana ANA (ANA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Nirvana ANA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,073828467404892.
Son 30 gündə Nirvana ANA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,4125286200.
Son 60 gündə Nirvana ANA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,2484547800.
Son 90 gündə Nirvana ANA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,4640211690798665.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,073828467404892-1,72%
30 Gün$ -0,4125286200-9,82%
60 Gün$ -0,2484547800-5,91%
90 Gün$ -0,4640211690798665-9,94%

Nirvana ANA (ANA) Nədir?

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Nirvana ANA (ANA) Mənbəyi

Nirvana ANA Qiymət Proqnozu (USD)

Nirvana ANA (ANA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Nirvana ANA (ANA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Nirvana ANA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Nirvana ANA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ANA Aktivindən Yerli Valyutalara

Nirvana ANA (ANA) Tokenomikası

Nirvana ANA (ANA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ANA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Nirvana ANA (ANA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Nirvana ANA (ANA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ANA qiyməti 4,2 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ANA / USD cari qiyməti nədir?
ANA / USD cari qiyməti $ 4,2 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Nirvana ANA üçün bazar dəyəri nədir?
ANA üçün bazar dəyəri $ 32,23M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ANA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ANA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 7,67M USD təşkil edir.
ANA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ANA ATH qiyməti olan 5,22 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ANA qiyməti (ATL) nədir?
ANA ATL qiyməti olan 3,9 USD dəyərinə endi.
ANA ticarət həcmi nədir?
ANA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ANA bu il daha da yüksələcək?
ANA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ANA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:02:29 (UTC+8)

Nirvana ANA (ANA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

