Bugünkü canlı Ninjas in Pyjamas qiyməti 0,174223 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DOJO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DOJO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DOJO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DOJO Qiymət Məlumatları

DOJO Rəsmi Veb-saytı

DOJO Tokenomikası

DOJO Qiymət Proqnozu

Ninjas in Pyjamas Logosu

Ninjas in Pyjamas Qiyməti (DOJO)

Siyahıya alınmadı

1 DOJO / USD Canlı Qiyməti:

$0,174223
$0,174223
-5,60%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Canlı Qiymət Qrafiki
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,173037
24 saat Aşağı
$ 0,186113
24 saat Yüksək

$ 0,173037
$ 0,186113
$ 1,56
$ 0,173037
-0,67%

-5,68%

-22,05%

-22,05%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) canlı qiyməti $0,174223. DOJO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,173037 və ən yüksək $ 0,186113 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DOJO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,56, ən aşağı qiyməti isə $ 0,173037 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DOJO son bir saat ərzində -0,67%, 24 saat ərzində -5,68% və son 7 gündə isə -22,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Bazar Məlumatları

$ 95,67K
--
$ 871,12K
549,14K
5.000.000,0
Ninjas in Pyjamas üzrə cari Bazar Dəyəri $ 95,67K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DOJO üzrə dövriyyədə olan təklif 549,14K, ümumi təklif isə 5000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 871,12K təşkil edir.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Ninjas in Pyjamas / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0105079214727458.
Son 30 gündə Ninjas in Pyjamas / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1117298719.
Son 60 gündə Ninjas in Pyjamas / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1389457520.
Son 90 gündə Ninjas in Pyjamas / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,651413006929682.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0105079214727458-5,68%
30 Gün$ -0,1117298719-64,13%
60 Gün$ -0,1389457520-79,75%
90 Gün$ -0,651413006929682-78,89%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Nədir?

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Ninjas in Pyjamas Qiymət Proqnozu (USD)

Ninjas in Pyjamas (DOJO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ninjas in Pyjamas (DOJO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ninjas in Pyjamas üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ninjas in Pyjamas qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DOJO Aktivindən Yerli Valyutalara

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Tokenomikası

Ninjas in Pyjamas (DOJO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DOJO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Ninjas in Pyjamas (DOJO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Ninjas in Pyjamas (DOJO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DOJO qiyməti 0,174223 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DOJO / USD cari qiyməti nədir?
DOJO / USD cari qiyməti $ 0,174223 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ninjas in Pyjamas üçün bazar dəyəri nədir?
DOJO üçün bazar dəyəri $ 95,67K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DOJO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DOJO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 549,14K USD təşkil edir.
DOJO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DOJO ATH qiyməti olan 1,56 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DOJO qiyməti (ATL) nədir?
DOJO ATL qiyməti olan 0,173037 USD dəyərinə endi.
DOJO ticarət həcmi nədir?
DOJO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DOJO bu il daha da yüksələcək?
DOJO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DOJO qiymət proqnozuna baxın.
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.897,52
$3.849,36
$0,03138
$185,73
$1,0001
$3.849,36
$109.897,52
$185,73
$2,4829
$0,18498
$0,00000
$0,00000
$0,002900
$0,00968
$0,0002565
$0,0049752
$0,0519
$0,0000000000000000000000037100
$0,27792
$0,040972
