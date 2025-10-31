Bugünkü canlı Nikepig qiyməti 0,00167442 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NIKEPIG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NIKEPIG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Nikepig qiyməti 0,00167442 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NIKEPIG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NIKEPIG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00167442
$0,00167442
-1,10%1D
Nikepig (NIKEPIG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:02:07 (UTC+8)

Nikepig (NIKEPIG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00166969
$ 0,00166969
24 saat Aşağı
$ 0,00169624
$ 0,00169624
24 saat Yüksək

$ 0,00166969
$ 0,00166969

$ 0,00169624
$ 0,00169624

$ 0,01797996
$ 0,01797996

$ 0,00117187
$ 0,00117187

-1,23%

-1,18%

-4,89%

-4,89%

Nikepig (NIKEPIG) canlı qiyməti $0,00167442. NIKEPIG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00166969 və ən yüksək $ 0,00169624 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NIKEPIG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01797996, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00117187 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NIKEPIG son bir saat ərzində -1,23%, 24 saat ərzində -1,18% və son 7 gündə isə -4,89% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Nikepig (NIKEPIG) Bazar Məlumatları

$ 1,51M
$ 1,51M

--
--

$ 1,51M
$ 1,51M

899,72M
899,72M

899 717 800,0
899 717 800,0

Nikepig üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,51M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. NIKEPIG üzrə dövriyyədə olan təklif 899,72M, ümumi təklif isə 899717800.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,51M təşkil edir.

Nikepig (NIKEPIG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Nikepig / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Nikepig / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001959655.
Son 60 gündə Nikepig / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004966309.
Son 90 gündə Nikepig / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0009767758249023056.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,18%
30 Gün$ -0,0001959655-11,70%
60 Gün$ -0,0004966309-29,65%
90 Gün$ -0,0009767758249023056-36,84%

Nikepig (NIKEPIG) Nədir?

NikePig ($NIKEPIG) is a community-driven meme coin on the Cardano blockchain, born from a viral tweet by Cardano founder Charles Hoskinson about his rescued pet pig, Nike. Initially an abused pig, Nike suffered neglect, even being fed bacon by his former owner. Charles stepped in, adopting him and giving him a loving new home at Hoskinson Ranch, where he has since thrived under attentive care.

This heartwarming rescue story fuels $NIKEPIG’s spirit, making it a beloved symbol of community, resilience, and wholesome degeneracy across the ecosystem.

As one of only three Charles-affiliated tokens, it holds a unique spot in Cardano’s history. Launched fairly with 0% creator allocation, it leverages Cardano’s efficient, low-fee network, ensuring accessibility for everyday users to join the fun and support this inspiring journey.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Nikepig (NIKEPIG) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Nikepig Qiymət Proqnozu (USD)

Nikepig (NIKEPIG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Nikepig (NIKEPIG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Nikepig üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Nikepig qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NIKEPIG Aktivindən Yerli Valyutalara

Nikepig (NIKEPIG) Tokenomikası

Nikepig (NIKEPIG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NIKEPIG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Nikepig (NIKEPIG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Nikepig (NIKEPIG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NIKEPIG qiyməti 0,00167442 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NIKEPIG / USD cari qiyməti nədir?
NIKEPIG / USD cari qiyməti $ 0,00167442 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Nikepig üçün bazar dəyəri nədir?
NIKEPIG üçün bazar dəyəri $ 1,51M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NIKEPIG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NIKEPIG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 899,72M USD təşkil edir.
NIKEPIG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NIKEPIG ATH qiyməti olan 0,01797996 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NIKEPIG qiyməti (ATL) nədir?
NIKEPIG ATL qiyməti olan 0,00117187 USD dəyərinə endi.
NIKEPIG ticarət həcmi nədir?
NIKEPIG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
NIKEPIG bu il daha da yüksələcək?
NIKEPIG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NIKEPIG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:02:07 (UTC+8)

Nikepig (NIKEPIG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109 897,60

$3 849,16

$0,03128

$185,63

$1,0000

$3 849,16

$109 897,60

$185,63

$2,4826

$0,18495

$0,00000

$0,00000

$0,002900

$0,00968

$0,0002573

$0,0049630

$0,0511

$0,0000000000000000000000037100

$0,27750

$0,040183

