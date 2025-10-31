Bugünkü canlı NianNian qiyməti 0,00228618 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NIANNIAN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NIANNIAN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı NianNian qiyməti 0,00228618 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NIANNIAN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NIANNIAN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NianNian Logosu

NianNian Qiyməti (NIANNIAN)

Siyahıya alınmadı

1 NIANNIAN / USD Canlı Qiyməti:

$0,00228618
$0,00228618
-14,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
NianNian (NIANNIAN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:01:58 (UTC+8)

NianNian (NIANNIAN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00204887
$ 0,00204887
24 saat Aşağı
$ 0,00280016
$ 0,00280016
24 saat Yüksək

$ 0,00204887
$ 0,00204887

$ 0,00280016
$ 0,00280016

$ 0,00997572
$ 0,00997572

$ 0
$ 0

+0,12%

-14,76%

-27,50%

-27,50%

NianNian (NIANNIAN) canlı qiyməti $0,00228618. NIANNIAN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00204887 və ən yüksək $ 0,00280016 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NIANNIAN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00997572, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NIANNIAN son bir saat ərzində +0,12%, 24 saat ərzində -14,76% və son 7 gündə isə -27,50% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

NianNian (NIANNIAN) Bazar Məlumatları

$ 2,14M
$ 2,14M

--
--

$ 2,14M
$ 2,14M

936,35M
936,35M

936.350.885,646156
936.350.885,646156

NianNian üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,14M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. NIANNIAN üzrə dövriyyədə olan təklif 936,35M, ümumi təklif isə 936350885.646156 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,14M təşkil edir.

NianNian (NIANNIAN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində NianNian / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000395906112876713.
Son 30 gündə NianNian / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004452429.
Son 60 gündə NianNian / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0005591760.
Son 90 gündə NianNian / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00044377218282988.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000395906112876713-14,76%
30 Gün$ -0,0004452429-19,47%
60 Gün$ +0,0005591760+24,46%
90 Gün$ +0,00044377218282988+24,09%

NianNian (NIANNIAN) Nədir?

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

NianNian (NIANNIAN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

NianNian Qiymət Proqnozu (USD)

NianNian (NIANNIAN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? NianNian (NIANNIAN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? NianNian üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

NianNian qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NIANNIAN Aktivindən Yerli Valyutalara

NianNian (NIANNIAN) Tokenomikası

NianNian (NIANNIAN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NIANNIAN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: NianNian (NIANNIAN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü NianNian (NIANNIAN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NIANNIAN qiyməti 0,00228618 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NIANNIAN / USD cari qiyməti nədir?
NIANNIAN / USD cari qiyməti $ 0,00228618 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
NianNian üçün bazar dəyəri nədir?
NIANNIAN üçün bazar dəyəri $ 2,14M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NIANNIAN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NIANNIAN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 936,35M USD təşkil edir.
NIANNIAN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NIANNIAN ATH qiyməti olan 0,00997572 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NIANNIAN qiyməti (ATL) nədir?
NIANNIAN ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
NIANNIAN ticarət həcmi nədir?
NIANNIAN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
NIANNIAN bu il daha da yüksələcək?
NIANNIAN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NIANNIAN qiymət proqnozuna baxın.
NianNian (NIANNIAN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

