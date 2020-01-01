NEW WORLD ORDER (NWO) Tokenomikası

NEW WORLD ORDER (NWO) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

NEW WORLD ORDER (NWO) Məlumatları

THE CARDS ARE IN YOUR HAND…… JOIN FORCES WITH THE NEW WORLD ORDER AND BE THE NEW ELITE… BE A POWER BROKER OF THIS ERA…..JOIN THE MOVEMENT…….NWO WILL BE RECOGNIZED AS A LEADER IN THIS NEW ORDER OF THE ELITE……… WE ARE NOBODIES ALONE BUT TOGETHER AS COLLECTIVES WE WILL CONQUER……..JOIN THE MOVEMENT… WHERE OUR LORE IS AS RICH AS IT COMES…. WE WILL LEAVE OUR MARK ON THE BLOCKCHAIN FOREVER.. BE APART OF THIS MOVEMENT… THIS SHIFT IN THE STATUS QUO….THE BALANCE OF POWER IS SHIFTING…

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.newworldorder.io/

NEW WORLD ORDER (NWO) Tokenomikası və Qiymət Analizi

NEW WORLD ORDER (NWO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 26,06K
Ümumi Təchizat:
$ 1,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 1,00B
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 26,06K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00186399
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
NEW WORLD ORDER (NWO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

NEW WORLD ORDER (NWO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum NWO token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

NWO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq NWO tokenomikasını başa düşdünüzsə, NWO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

NWO Qiymət Proqnozu

NWO kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? NWO qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.