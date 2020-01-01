New Born Rhino (LAKKHI) Tokenomikası
New Born Rhino (LAKKHI) Məlumatları
Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain.
Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives.
Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.
New Born Rhino (LAKKHI) Tokenomikası və Qiymət Analizi
New Born Rhino (LAKKHI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
New Born Rhino (LAKKHI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
New Born Rhino (LAKKHI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum LAKKHI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
LAKKHI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq LAKKHI tokenomikasını başa düşdünüzsə, LAKKHI tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
LAKKHI Qiymət Proqnozu
LAKKHI kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? LAKKHI qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.