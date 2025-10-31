Bugünkü canlı NeverPay qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NPAY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NPAY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı NeverPay qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NPAY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NPAY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NeverPay Logosu

NeverPay Qiyməti (NPAY)

Siyahıya alınmadı

1 NPAY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-5,60%1D
mexc
USD
NeverPay (NPAY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:52:15 (UTC+8)

NeverPay (NPAY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,41%

-5,67%

-3,74%

-3,74%

NeverPay (NPAY) canlı qiyməti --. NPAY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NPAY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NPAY son bir saat ərzində -0,41%, 24 saat ərzində -5,67% və son 7 gündə isə -3,74% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

NeverPay (NPAY) Bazar Məlumatları

$ 11,36K
$ 11,36K$ 11,36K

--
----

$ 11,36K
$ 11,36K$ 11,36K

999,00M
999,00M 999,00M

998.998.620,027732
998.998.620,027732 998.998.620,027732

NeverPay üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,36K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. NPAY üzrə dövriyyədə olan təklif 999,00M, ümumi təklif isə 998998620.027732 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,36K təşkil edir.

NeverPay (NPAY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində NeverPay / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə NeverPay / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə NeverPay / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə NeverPay / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,67%
30 Gün$ 0-34,58%
60 Gün$ 0-45,03%
90 Gün$ 0--

NeverPay (NPAY) Nədir?

NEVERPAY is a payment platform that lets users “Buy Now, Pay Never” by spending only the yield generated from their staked crypto assets. With NEVERPAY, you no longer need to sell your tokens to shop or pay merchants. Instead, stake your assets, earn interest, and spend the returns directly. It offers instant stablecoin payments, zero transaction fees, and smooth merchant experiences. Designed for the modern crypto user, NEVERPAY unites the worlds of DeFi yield generation and real-time consumer spending, letting you enjoy life without sacrificing your investments. This model creates a financial lifestyle where you grow your portfolio while accessing the products and services you want.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

NeverPay (NPAY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

NeverPay Qiymət Proqnozu (USD)

NeverPay (NPAY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? NeverPay (NPAY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? NeverPay üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

NeverPay qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NPAY Aktivindən Yerli Valyutalara

NeverPay (NPAY) Tokenomikası

NeverPay (NPAY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NPAY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: NeverPay (NPAY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü NeverPay (NPAY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NPAY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NPAY / USD cari qiyməti nədir?
NPAY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
NeverPay üçün bazar dəyəri nədir?
NPAY üçün bazar dəyəri $ 11,36K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NPAY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NPAY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,00M USD təşkil edir.
NPAY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NPAY ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NPAY qiyməti (ATL) nədir?
NPAY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
NPAY ticarət həcmi nədir?
NPAY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
NPAY bu il daha da yüksələcək?
NPAY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NPAY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:52:15 (UTC+8)

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

