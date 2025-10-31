Bugünkü canlı Neonet AI qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NEONET / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NEONET qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Neonet AI qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NEONET / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NEONET qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NEONET Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NEONET Qiymət Məlumatları

NEONET Rəsmi Veb-saytı

NEONET Tokenomikası

NEONET Qiymət Proqnozu

Neonet AI Logosu

Neonet AI Qiyməti (NEONET)

Siyahıya alınmadı

1 NEONET / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-20,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Neonet AI (NEONET) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:12:37 (UTC+8)

Neonet AI (NEONET) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00153661
$ 0,00153661$ 0,00153661

$ 0
$ 0$ 0

+0,05%

-20,04%

-22,43%

-22,43%

Neonet AI (NEONET) canlı qiyməti --. NEONET son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NEONET üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00153661, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NEONET son bir saat ərzində +0,05%, 24 saat ərzində -20,04% və son 7 gündə isə -22,43% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Neonet AI (NEONET) Bazar Məlumatları

$ 17,90K
$ 17,90K$ 17,90K

--
----

$ 17,90K
$ 17,90K$ 17,90K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Neonet AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 17,90K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. NEONET üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 17,90K təşkil edir.

Neonet AI (NEONET) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Neonet AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Neonet AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Neonet AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Neonet AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-20,04%
30 Gün$ 0-52,62%
60 Gün$ 0-74,86%
90 Gün$ 0--

Neonet AI (NEONET) Nədir?

NeoNet AI is a Matrix-inspired AI agent designed to simplify the Sui ecosystem for crypto traders and investors. It leverages advanced tools to provide real-time market insights, token analysis, and safety checks, ensuring secure and informed trading decisions.

As part of a collaborative AI network, $NEONET works with other specialized agents to create a smarter, safer, and more engaging experience within the Sui blockchain ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Neonet AI (NEONET) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Neonet AI Qiymət Proqnozu (USD)

Neonet AI (NEONET) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Neonet AI (NEONET) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Neonet AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Neonet AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NEONET Aktivindən Yerli Valyutalara

Neonet AI (NEONET) Tokenomikası

Neonet AI (NEONET) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NEONET tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Neonet AI (NEONET) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Neonet AI (NEONET) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NEONET qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NEONET / USD cari qiyməti nədir?
NEONET / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Neonet AI üçün bazar dəyəri nədir?
NEONET üçün bazar dəyəri $ 17,90K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NEONET aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NEONET aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
NEONET üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NEONET ATH qiyməti olan 0,00153661 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NEONET qiyməti (ATL) nədir?
NEONET ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
NEONET ticarət həcmi nədir?
NEONET üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
NEONET bu il daha da yüksələcək?
NEONET bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NEONET qiymət proqnozuna baxın.
Neonet AI (NEONET) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

