Nebula (NEB) Tokenomikası

Nebula (NEB) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Nebula (NEB) Məlumatları

Nebula ExchangeWhat is Nebula Exchange?

Nebula Exchange is a cutting-edge cross-chain DEX aggregator that enables seamless token swaps across multiple blockchain networks. Our platform finds the best routes and rates across different DEXes and bridges, ensuring you get the most optimal deals for your trades.

By leveraging advanced routing algorithms and integrating with multiple DEX aggregators and bridges, we eliminate the complexity of cross-chain transactions, making it simple for users to swap tokens between different networks with just a few clicks.

Why Choose Nebula Exchange?

Best Rates Guaranteed

Our advanced routing algorithm compares prices across multiple DEXes and bridges to find you the best possible rates, saving you money on every trade.

Cross-Chain Swaps

Seamlessly swap tokens across different blockchain networks without the complexity of manual bridging. One transaction handles everything.

Security First

Your security is our priority. All integrated protocols are thoroughly audited, and we implement robust security measures to protect your assets.

Gas Optimization

Our smart routing considers gas costs across different chains to ensure you get the most cost-effective route for your trades.

Rəsmi Veb-sayt:
https://nebex.io/

Nebula (NEB) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Nebula (NEB) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 5,93K
$ 5,93K
Ümumi Təchizat:
$ 998,62M
$ 998,62M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 998,62M
$ 998,62M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 5,93K
$ 5,93K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0
$ 0
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0

Nebula (NEB) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Nebula (NEB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum NEB token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

NEB tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq NEB tokenomikasını başa düşdünüzsə, NEB tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

NEB Qiymət Proqnozu

NEB kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? NEB qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.