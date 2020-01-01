NAVIX (NAVIX) Tokenomikası
NAVIX (NAVIX) Məlumatları
The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3.
NAVIX (NAVIX) Tokenomikası və Qiymət Analizi
NAVIX (NAVIX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
NAVIX (NAVIX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
NAVIX (NAVIX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum NAVIX token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
NAVIX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
NAVIX Qiymət Proqnozu
NAVIX kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? NAVIX qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.