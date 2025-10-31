Bugünkü canlı Naked Crab Man qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRABFURIE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRABFURIE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Naked Crab Man qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRABFURIE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRABFURIE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CRABFURIE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CRABFURIE Qiymət Məlumatları

CRABFURIE Rəsmi Veb-saytı

CRABFURIE Tokenomikası

CRABFURIE Qiymət Proqnozu

Naked Crab Man Logosu

Naked Crab Man Qiyməti (CRABFURIE)

Siyahıya alınmadı

1 CRABFURIE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Naked Crab Man (CRABFURIE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:00:06 (UTC+8)

Naked Crab Man (CRABFURIE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,23%

-4,22%

-26,58%

-26,58%

Naked Crab Man (CRABFURIE) canlı qiyməti --. CRABFURIE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CRABFURIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CRABFURIE son bir saat ərzində -0,23%, 24 saat ərzində -4,22% və son 7 gündə isə -26,58% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Bazar Məlumatları

$ 12,63K
$ 12,63K$ 12,63K

--
----

$ 12,63K
$ 12,63K$ 12,63K

999,51M
999,51M 999,51M

999.514.850,564875
999.514.850,564875 999.514.850,564875

Naked Crab Man üzrə cari Bazar Dəyəri $ 12,63K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CRABFURIE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,51M, ümumi təklif isə 999514850.564875 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 12,63K təşkil edir.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Naked Crab Man / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Naked Crab Man / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Naked Crab Man / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Naked Crab Man / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,22%
30 Gün$ 0-88,06%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Naked Crab Man (CRABFURIE) Nədir?

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Naked Crab Man (CRABFURIE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Naked Crab Man Qiymət Proqnozu (USD)

Naked Crab Man (CRABFURIE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Naked Crab Man (CRABFURIE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Naked Crab Man üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Naked Crab Man qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CRABFURIE Aktivindən Yerli Valyutalara

Naked Crab Man (CRABFURIE) Tokenomikası

Naked Crab Man (CRABFURIE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CRABFURIE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Naked Crab Man (CRABFURIE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Naked Crab Man (CRABFURIE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CRABFURIE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CRABFURIE / USD cari qiyməti nədir?
CRABFURIE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Naked Crab Man üçün bazar dəyəri nədir?
CRABFURIE üçün bazar dəyəri $ 12,63K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CRABFURIE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CRABFURIE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,51M USD təşkil edir.
CRABFURIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CRABFURIE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CRABFURIE qiyməti (ATL) nədir?
CRABFURIE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
CRABFURIE ticarət həcmi nədir?
CRABFURIE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CRABFURIE bu il daha da yüksələcək?
CRABFURIE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CRABFURIE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:00:06 (UTC+8)

Naked Crab Man (CRABFURIE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

