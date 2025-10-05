Bugünkü canlı MXY6900 qiyməti 0,00018345 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MXY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MXY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı MXY6900 qiyməti 0,00018345 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MXY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MXY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MXY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MXY Qiymət Məlumatları

MXY Rəsmi Veb-saytı

MXY Tokenomikası

MXY Qiymət Proqnozu

MXY6900 Logosu

MXY6900 Qiyməti (MXY)

Siyahıya alınmadı

1 MXY / USD Canlı Qiyməti:

$0,00018335
$0,00018335$0,00018335
-5,40%1D
mexc
USD
MXY6900 (MXY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:45:47 (UTC+8)

MXY6900 (MXY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0001818
$ 0,0001818$ 0,0001818
24 saat Aşağı
$ 0,00019632
$ 0,00019632$ 0,00019632
24 saat Yüksək

$ 0,0001818
$ 0,0001818$ 0,0001818

$ 0,00019632
$ 0,00019632$ 0,00019632

$ 0,00231973
$ 0,00231973$ 0,00231973

$ 0,00006168
$ 0,00006168$ 0,00006168

+0,62%

-5,42%

-16,38%

-16,38%

MXY6900 (MXY) canlı qiyməti $0,00018345. MXY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0001818 və ən yüksək $ 0,00019632 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MXY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00231973, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00006168 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MXY son bir saat ərzində +0,62%, 24 saat ərzində -5,42% və son 7 gündə isə -16,38% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MXY6900 (MXY) Bazar Məlumatları

$ 183,45K
$ 183,45K$ 183,45K

--
----

$ 183,45K
$ 183,45K$ 183,45K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

MXY6900 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 183,45K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MXY üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 183,45K təşkil edir.

MXY6900 (MXY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində MXY6900 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə MXY6900 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001510946.
Son 60 gündə MXY6900 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000262740.
Son 90 gündə MXY6900 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000207740553844069.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,42%
30 Gün$ -0,0001510946-82,36%
60 Gün$ -0,0000262740-14,32%
90 Gün$ -0,000207740553844069-53,10%

MXY6900 (MXY) Nədir?

MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes.

MXY6900 (MXY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

MXY6900 Qiymət Proqnozu (USD)

MXY6900 (MXY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MXY6900 (MXY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MXY6900 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MXY6900 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MXY Aktivindən Yerli Valyutalara

MXY6900 (MXY) Tokenomikası

MXY6900 (MXY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MXY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: MXY6900 (MXY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü MXY6900 (MXY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MXY qiyməti 0,00018345 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MXY / USD cari qiyməti nədir?
MXY / USD cari qiyməti $ 0,00018345 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MXY6900 üçün bazar dəyəri nədir?
MXY üçün bazar dəyəri $ 183,45K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MXY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MXY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
MXY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MXY ATH qiyməti olan 0,00231973 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MXY qiyməti (ATL) nədir?
MXY ATL qiyməti olan 0,00006168 USD dəyərinə endi.
MXY ticarət həcmi nədir?
MXY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MXY bu il daha da yüksələcək?
MXY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MXY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:45:47 (UTC+8)

MXY6900 (MXY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

