Bugünkü canlı MUTE SWAP by Virtuals qiyməti 0,01579172 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MUTE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MUTE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MUTE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MUTE Qiymət Məlumatları

MUTE Rəsmi Veb-saytı

MUTE Tokenomikası

MUTE Qiymət Proqnozu

MUTE SWAP by Virtuals Logosu

MUTE SWAP by Virtuals Qiyməti (MUTE)

Siyahıya alınmadı

1 MUTE / USD Canlı Qiyməti:

$0,01579172
$0,01579172
+13,70%1D
mexc
USD
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:59:29 (UTC+8)

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00987308
$ 0,00987308
24 saat Aşağı
$ 0,01742838
$ 0,01742838
24 saat Yüksək

$ 0,00987308
$ 0,00987308

$ 0,01742838
$ 0,01742838

$ 0,01742838
$ 0,01742838

$ 0
$ 0

+0,67%

+13,74%

+535,46%

+535,46%

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) canlı qiyməti $0,01579172. MUTE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00987308 və ən yüksək $ 0,01742838 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MUTE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01742838, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MUTE son bir saat ərzində +0,67%, 24 saat ərzində +13,74% və son 7 gündə isə +535,46% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Bazar Məlumatları

$ 6,32M
$ 6,32M

$ 15,79M
$ 15,79M

400,00M
400,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

MUTE SWAP by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,32M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MUTE üzrə dövriyyədə olan təklif 400,00M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15,79M təşkil edir.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində MUTE SWAP by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00190803.
Son 30 gündə MUTE SWAP by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,1541000064.
Son 60 gündə MUTE SWAP by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0505748340.
Son 90 gündə MUTE SWAP by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00190803+13,74%
30 Gün$ +0,1541000064+975,83%
60 Gün$ +0,0505748340+320,26%
90 Gün$ 0--

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

MUTE SWAP by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MUTE SWAP by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MUTE SWAP by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MUTE Aktivindən Yerli Valyutalara

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Tokenomikası

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MUTE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MUTE qiyməti 0,01579172 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MUTE / USD cari qiyməti nədir?
MUTE / USD cari qiyməti $ 0,01579172 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MUTE SWAP by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
MUTE üçün bazar dəyəri $ 6,32M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MUTE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MUTE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 400,00M USD təşkil edir.
MUTE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MUTE ATH qiyməti olan 0,01742838 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MUTE qiyməti (ATL) nədir?
MUTE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MUTE ticarət həcmi nədir?
MUTE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MUTE bu il daha da yüksələcək?
MUTE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MUTE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:59:29 (UTC+8)

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.840,51

$3.848,67

$0,03155

$185,58

$1,0000

$3.848,67

$109.840,51

$185,58

$2,4814

$0,18492

$0,00000

$0,00000

$0,002900

$0,00968

$0,0002583

$0,0049700

$0,0514

$0,0000000000000000000000037100

$0,29918

$0,039720

