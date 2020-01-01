MUT8 Virus (MUTE) Tokenomikası
MUT8 Virus. There is no cure.
A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak.
$MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion.
We’re committed to transparency, decentralisation, and long-term community-building.
Mutate the chain.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MUTE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MUTE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
