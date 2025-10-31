Bugünkü canlı Music by Virtuals qiyməti 0,00129548 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MUSIC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MUSIC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Music by Virtuals qiyməti 0,00129548 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MUSIC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MUSIC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MUSIC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MUSIC Qiymət Məlumatları

MUSIC Rəsmi Veb-saytı

MUSIC Tokenomikası

MUSIC Qiymət Proqnozu

Music by Virtuals Logosu

Music by Virtuals Qiyməti (MUSIC)

Siyahıya alınmadı

1 MUSIC / USD Canlı Qiyməti:

$0,00129548
$0,00129548$0,00129548
-17,90%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Music by Virtuals (MUSIC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:59:14 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00118295
$ 0,00118295$ 0,00118295
24 saat Aşağı
$ 0,00161177
$ 0,00161177$ 0,00161177
24 saat Yüksək

$ 0,00118295
$ 0,00118295$ 0,00118295

$ 0,00161177
$ 0,00161177$ 0,00161177

$ 0,04681096
$ 0,04681096$ 0,04681096

$ 0
$ 0$ 0

+2,03%

-17,96%

+139,18%

+139,18%

Music by Virtuals (MUSIC) canlı qiyməti $0,00129548. MUSIC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00118295 və ən yüksək $ 0,00161177 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MUSIC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04681096, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MUSIC son bir saat ərzində +2,03%, 24 saat ərzində -17,96% və son 7 gündə isə +139,18% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Music by Virtuals (MUSIC) Bazar Məlumatları

$ 1,29M
$ 1,29M$ 1,29M

--
----

$ 1,29M
$ 1,29M$ 1,29M

997,59M
997,59M 997,59M

997.589.005,9044687
997.589.005,9044687 997.589.005,9044687

Music by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,29M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MUSIC üzrə dövriyyədə olan təklif 997,59M, ümumi təklif isə 997589005.9044687 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,29M təşkil edir.

Music by Virtuals (MUSIC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Music by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000283665950293171.
Son 30 gündə Music by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0004811502.
Son 60 gündə Music by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000402185.
Son 90 gündə Music by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,000049597719249145.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000283665950293171-17,96%
30 Gün$ +0,0004811502+37,14%
60 Gün$ +0,0000402185+3,10%
90 Gün$ +0,000049597719249145+3,98%

Music by Virtuals (MUSIC) Nədir?

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Music by Virtuals (MUSIC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Music by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Music by Virtuals (MUSIC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Music by Virtuals (MUSIC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Music by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Music by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MUSIC Aktivindən Yerli Valyutalara

Music by Virtuals (MUSIC) Tokenomikası

Music by Virtuals (MUSIC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MUSIC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Music by Virtuals (MUSIC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Music by Virtuals (MUSIC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MUSIC qiyməti 0,00129548 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MUSIC / USD cari qiyməti nədir?
MUSIC / USD cari qiyməti $ 0,00129548 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Music by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
MUSIC üçün bazar dəyəri $ 1,29M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MUSIC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MUSIC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 997,59M USD təşkil edir.
MUSIC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MUSIC ATH qiyməti olan 0,04681096 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MUSIC qiyməti (ATL) nədir?
MUSIC ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MUSIC ticarət həcmi nədir?
MUSIC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MUSIC bu il daha da yüksələcək?
MUSIC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MUSIC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:59:14 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

