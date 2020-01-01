MTOE (MTOE) Tokenomikası
MTOE (MTOE) Məlumatları
Move To Earn (MTOE) is an innovative user location-based advertising and rewards platform. It is a new kind of blockchain-based advertising platform that allows users to earn by providing information about their current location and movements, and earn by viewing ads or participating in missions. MTOE leverages users' location information to data their movements over distance and rewards them with more targeted marketing through AI. Our goal is to create a new concept of reward platform where all users are rewarded for their movements and location information, whether they are making deliveries, performing complex logistics transportation, or simply moving around, using any mode of transportation such as cars, motorcycles, public transportation, bicycles, etc. and can earn additional rewards based on the distance traveled and participate in various advertisements based on their location information. At the same time, we want to provide advertisers with innovative tools for targeted marketing through big data based on the user's location, making it a new kind of advertising platform where advertisers can reduce advertising cycles and costs.
In addition, the MTOE platform is based on the user's location, providing a network for finding, interacting with, and organizing gatherings with a variety of people in close proximity. This feature can provide a variety of services to many people, such as gathering people who commute to the same place to commute together, or organizing social gatherings with like-minded people who live in the same area. This is the end goal of the MTOE platform: to organically mix and meet more people through your location and make your life more fulfilling.
MTOE (MTOE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
MTOE (MTOE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
MTOE (MTOE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
MTOE (MTOE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MTOE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MTOE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq MTOE tokenomikasını başa düşdünüzsə, MTOE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
MTOE Qiymət Proqnozu
MTOE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MTOE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.